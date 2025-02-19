أغرب فوبيا في العالم.. لماذا يخاف البعض من الموز؟

كتبت- أسماء مرسي:

يعتبر الموز فاكهة صحية ومغذية، ومصدرا للطاقة للكثيرين، إلا أن هناك فئة من الناس تعاني من رهاب الموز، أو ما يعرف بـ "بانانافوبيا".

هذا الرهاب يجعلهم يشعرون بالقلق الشديد والخوف عند رؤية الموز أو تذوقه أو حتى مجرد التفكير فيه، وفقا لموقعي "health"، و"fearof".

أسباب رهاب الموز

لا يوجد سبب واضح ومحدد لرهاب الموز، لكن هناك عدة عوامل قد تُسهم في تطوره، منها:

تجارب الطفولة السلبية

قد يبدأ الرهاب في الطفولة بسبب تجربة سلبية مرتبطة بالموز، مثل إجبار الطفل على تناوله ما أدى إلى اضطراب في المعدة أو القيء.

الملمس والرائحة

يجد البعض ملمس الموز لزجا، وقد لا يحبون نكهته أو رائحته.

الخوف من الانزلاق

يصاب بعض الأطفال بالخوف من الموز بعد أن ينزلقوا ويسقطوا على قشوره.

التجارب المؤلمة

يتطور الرهاب بسبب تجربة مؤلمة مرتبطة بالموز، مثل مقلب نفذه شخص ما.

أعراض رهاب الموز

تتنوع أعراض رهاب الموز، وقد تشمل:

الخوف الشديد أو الذعر عند رؤية الموز أو التفكير فيه.

تسارع ضربات القلب وضيق في التنفس.

التعرق وارتعاش.

الغثيان أو القيء.

الدوخة أو الدوار.

الشعور بالاختناق.

الرغبة في الهروب من الموقف الذي يثير الخوف.

نوبات الهلع.

في الحالات الشديدة، يتجنب الشخص المصاب برهاب الموز حتى المرور بجانب رفوف الموز في المتاجر.

التغلب على رهاب الموز

هناك عدة طرق يمكن أن تساعد على التغلب على رهاب الموز، منها:

الاسترخاء الذاتي

يساعد تخيل الموز في مكان بعيد مع ممارسة التنفس العميق على الاسترخاء وتقليل الخوف.

التنويم المغناطيسي

يعمل التنويم المغناطيسي على الوصول إلى أسباب الرهاب ومعالجتها.

العلاج السلوكي المعرفي

يُسهم هذا العلاج في تغيير الأفكار والسلوكيات السلبية المرتبطة بالموز.

العلاج بالتعرض

يشمل هذا العلاج تعريض الشخص تدريجيا للموز في بيئة آمنة، ما يساعده على تقليل خوفه.

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