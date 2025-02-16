النعاس المستمر في النهار.. إرهاق عادي أم مؤشر لمشكلة صحية خطيرة؟

كتبت- نرمين ضيف الله:

النعاس المستمر خلال النهار يمكن أن يكون نتيجة للإرهاق أو قلة النوم، ولكن في بعض الأحيان قد يكون إشارة إلى مشاكل صحية أعمق.

إليك بعض الأسباب التي قد تفسر النعاس المستمر، وكيفية التمييز بين الأمور البسيطة والأمور التي قد تستدعي القلق، وفقًا لموقعي "هيلث لاين"، و"ويب ميد".

أسباب شائعة للنعاس المستمر

قلة النوم: إذا كنت لا تحصل على كمية كافية من النوم في الليل (من 7 إلى 9 ساعات للبالغين)، فهذا يمكن أن يؤدي إلى شعورك بالتعب والنعاس طوال اليوم.

التوتر والقلق: الإجهاد النفسي أو القلق يمكن أن يسبب اضطرابًا في النوم ويؤدي إلى شعور مستمر بالتعب.

نمط الحياة غير الصحي: التغذية غير المتوازنة أو قلة ممارسة الرياضة قد تؤدي إلى شعور بالتعب الدائم.

التغيرات في الروتين اليومي: تغيير في وقت النوم أو السفر عبر مناطق زمنية مختلفة قد يؤثر على نمط نومك ويجعل شعورك بالنعاس أكثر حدة.

أسباب قد تستدعي القلق

اضطرابات النوم مثل:

انقطاع التنفس أثناء النوم (Sleep Apnea): حيث يتوقف التنفس بشكل متكرر أثناء النوم، مما يؤثر على جودة النوم ويزيد من النعاس أثناء النهار.

الأرق: مشاكل مستمرة في النوم قد تؤدي إلى شعور دائم بالتعب.

الاكتئاب: قد يؤدي الاكتئاب إلى الشعور بالتعب الدائم والنعاس، خاصة إذا كان مصحوبًا بتقلبات المزاج أو فقدان الاهتمام بالنشاطات اليومية.

مشاكل الغدة الدرقية: قصور الغدة الدرقية يمكن أن يسبب التعب والنعاس المستمر نتيجة لانخفاض مستوى الهرمونات الدرقية.

فقر الدم: نقص الحديد أو مشاكل أخرى تتعلق بالدم يمكن أن تؤدي إلى الشعور بالتعب والنعاس المستمر بسبب قلة الأوكسجين المتاح للخلايا.

داء السكري: يمكن أن تؤدي مستويات السكر غير المتوازنة في الدم إلى شعور دائم بالتعب والنعاس.

أمراض القلب: قد تكون مشاكل القلب أو ضعف الدورة الدموية مسؤولة عن الشعور بالتعب المفرط.

متى يجب أن تستشير الطبيب؟

إذا كنت تشعر بالنعاس المستمر حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم، عليك التوجه للطبيب في الحال لعمل كافة الفحوصات الطبية.