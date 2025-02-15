مع تقلبات أمشير.. نصائح فعالة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

كتبت- شيماء مرسي

يتصف شهر أمشير برياحه القوية وانتشار الأتربة، مما يزيد من معاناة مرضى الحساسية ويؤدي إلى تفاقم أعراضهم.

وفي السطور التالية نرصد أهم نصائح لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية للتعامل مع تقلبات الطقس، وفقا لموقع "webmd".

شرب الكثير من السوائل

يمكن أن يساعد تناول الكثير من الماء على تخفيف المخاط في الممرات الأنفية والاحتقان وأعراض الحساسية.

الحفاظ على نظافة الجسم

الاستحمام بالماء الساخن بعد الخروج من المنزل قد يسهم في التخلص من مسببات الحساسية المحتملة التي قد تكون عالقة على البشرة أو الشعر.

كما أن البخار الساخن الناتج عن الاستحمام قد يسهم في فتح مجاري الهواء لديك وإزالة الاحتقان.

استخدم مضادات الهيستامين

قد يكون تناول مضادات الهيستامين المتاحة دون وصفة طبية يمكن أن يمنع الأعراض قبل أن تبدأ.

استخدام الأدوية بانتظام

إذا كنت تعاني من الحساسية أو الجيوب الأنفية، يجب استشارة الطبيب لوصف الأدوية المناسبة وتناولها بانتظام.

استخدام قطعة قماش رطبة

وضع قطعة قماش دافئة ورطبة على الوجه عدة مرات يوميا، قد يسهم في فتح الممرات في الجيوب الأنفية.

البقاء في المنزل

عندما تكون الظروف الجوية سيئة، من الأفضل البقاء في المنزل قدر الإمكان، وإذا كان الخروج ضروريا، يجب ارتداء كمامة لتقليل التعرض للمواد المسببة للحساسية.

الابتعاد عن التعرض المباشر للمثيرات

يجب تقليل التعرض للمواد التي تثير الحساسية، مثل حبوب اللقاح والغبار.

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