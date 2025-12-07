الأمعاء… المفتاح الخفي لنوم هادئ وعميق

أظهرت الأبحاث الحديثة أن جودة النوم العميق مرتبطة بصحة الأمعاء وليس فقط بالدماغ، إذ يعد مجتمع الميكروبات في الجهاز الهضمي "مهندسا كيميائيا" ينتج هرمونات وناقلات عصبية مثل السيروتونين وGABA التي تنظم المزاج والنوم والميلاتونين.

ويعمل المحور الدماغي-المعوي كجسر لنقل إشارات كيميائية تؤثر على تنظيم التوتر والمزاج، وبالتالي على النوم.

وعندما يختل توازن الميكروبيوم أو تتضرر الأمعاء (مثل القولون العصبي أو الأمعاء المتسربة)، ترتفع الالتهابات المزمنة ويزداد هرمون الكورتيزول، ما يعطل دورات النوم ويؤدي إلى حلقة مفرغة من التوتر واضطراب النوم، بحسب ساينس أليرت.

يمكن كسر هذه الحلقة عبر دعم صحة الأمعاء من خلال خطوات بسيطة:

تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك والبريبايوتك لتغذية البكتيريا النافعة.

تقليل السكر والأطعمة المعالجة التي تغذي البكتيريا الضارة.

الالتزام بمواعيد منتظمة للوجبات.

إدارة التوتر عبر التنفس أو التأمل.

شرب كميات كافية من الماء.

النوم الجيد يبدأ قبل وقت النوم نفسه، عبر دعم الأمعاء والميكروبيوم، مما يسمح للدماغ والجسم بالاسترخاء والتحول إلى الإيقاعات الطبيعية للنوم.