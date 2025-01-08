بعد وفاة شخص وإصابة اثنين.. احذر من خطر قاتل في منزلك

كتب – سيد متولي

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران بحالة اختناق نتيجة استنشاق غاز بمنطقة إمبابة شمال الجيزة، إذ تلقى مأمور قسم شرطة إمبابة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوجود تسرب غاز داخل منزل بمنطقة القومية العربية.

وانتقلت الخدمات الأمنية إلى محل البلاغ وعثر على جثة دون إصابات ظاهرية، فيما نقل الأهالي مصابين اثنين الى مستشفى الوراق، وبينت التحريات الأولية أن الضحايا الثلاث أصيبوا بحالة اختناق نتيجة استنشاقهم غاز وتم إخطار طوارئ شركة الغاز.

في هذا التقرير نستعرض كيف تحمي نفسك من الوفاة بالغاز، وأسباب التسرب، بحسب موقع expresssewer.

ما الذي يسبب تسرب الغاز؟

عادة ما يكون تسرب الغاز في المنزل نتيجة لسوء التجهيز أو الصيانة السيئة أو وجود خلل في الأجهزة، وإذا تم تركيب الجهاز بشكل سيئ، يمكن أن يتسرب الغاز - عادةً من الخرطوم الذي يحمل الغاز إلى جهازك أو من حول مانع التسرب، قد يكون أيضًا مرتبطًا بتسريب في أنابيب الغاز التي تنقل الغاز إلى الممتلكات الخاصة بك.

مخاطر تسرب الغاز

يمكن أن يسبب الميثان الموجود في الغاز الطبيعي مجموعة من المشاكل، وعلى الرغم من أن الغاز الطبيعي غير سام، إلا أنه في ظروف معينة، يمكن أن يؤدي تسرب الغاز الطبيعي إلى:

الدوخة أو الاختناق عندما تتجمع تركيزات عالية من الغازات الطبيعية في الأماكن الضيقة، وقد يصل الأمر إلى الوفاة.

مخاليط قابلة للاشتعال يمكن أن تنفجر عند تعرضها للهواء الطلق.

ارتفاع فواتير الغاز.

ماذا تفعل إذا شممت رائحة غاز؟

لا ترتجف - إذا شممت أو اكتشفت وجود غاز في منزلك، فتصرف على الفور.

أولاً، تجنب التدخين، أو حرق أي لهب مكشوف (مثل الشموع أو أعواد الثقاب)، أو استخدام أي أجهزة كهربائية - بما في ذلك المفاتيح، وأجراس الأبواب والهواتف المحمولة - لأنها يمكن أن تنتج شرارة تؤدي إلى انفجار غاز.

ثانيًا، تحتاج إلى تحديد موقع التحكم في الغاز الرئيسي- والذي يجب أن يكون قريبًا من جهاز القياس الخاص بك.

بعد ذلك، قم بتهوية منزلك عن طريق فتح النوافذ والأبواب، هذا يمنع تراكم الغاز - وإذا قمت بإغلاق مصدر الغاز - يجب أن يتأكد من تبدده دون ضرر، إذا كنت غير قادر على تهوية منزلك، فاخرج إلى الهواء الطلق لتجنب التسمم بأول أكسيد الكربون.

بمجرد اتخاذ هذه الخطوات والتعامل مع الخطر المباشر ، حان الوقت لاستدعاء الخبراء.

4 طرق يمكنك من خلالها التحقق من تسرب الغاز في منزلك:

- تحقق من وجود رائحة الكبريت أو البيض الفاسد

نظرًا لأن معظم الغازات عديمة اللون والرائحة، فإن شركات الغاز الطبيعي عادةً ما تضع مادة مضافة تسمى مركابتان في الغاز الطبيعي لمنحه رائحة مميزة، غالبًا ما تنبعث الرائحة مثل الكبريت أو البيض الفاسد الذي يمكن اكتشافه بسهولة في منزلك، إذا شممت هذه الرائحة بالذات، فقد يكون من الأفضل فحص مصدر التسريب.

- استمع لضوضاء صفير

إذا كنت تسمع صوت صفير بالقرب من خط الغاز، فربما تعاني من تسرب كبير للغاز، انتبه إلى مصدر الضوضاء.

- افحص الموقد

عادةً ما تصدر مواقد الغاز لهبًا أزرق عند تشغيل الموقد لأول مرة، إذا أطلق موقدك لهبًا برتقاليًا أو أحمر، فهذا يعني أنه قد يكون هناك غاز في الهواء يسحب الأكسجين.

- إجراء اختبار الماء والصابون

اخلطي ملعقة صغيرة من الصابون في كوب من الماء للحصول على محلول مركز، قم بإخماد المنطقة التي تشك في تسريبها بمحلول الماء والصابون وابحث عن الفقاعات لتظهر، وهذا يدل على تسرب غاز من تلك المنطقة.

طرق منع تسرب الغاز في منزلك

أفضل طريقة لمنع تسرب الغاز في منزلك هي التأكد من قيامك بالصيانة الروتينية لجميع المعدات التي تستخدم الغاز.

من حين لآخر، تحقق من علامات التآكل والكسر والالتواء والتلف في خطوط الغاز لديك، يساعد هذا في الحد من فرص تعرضك لتسرب غاز حيث ستتمكن من إجراء إصلاحات قبل حدوث تسرب كامل للغاز.

هناك خيار آخر يمكنك القيام به لمنع تسرب الغاز في منزلك، وهو فحص نظام الغاز في منزلك، ويقدم المتخصصون توصيات بشأن أي إصلاحات أو تركيبات قد تحتاجها.

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