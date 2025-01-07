مشروب البرتقال والجزر.. فوائد لا تعرفها

يبحث الكثيرون عن طريقة طبيعية لتعزيز صحتهم ومكافحة الأمراض، ولكن، هناك مشروب طبيعي يمكن أن يوفر العديد من الفوائد الصحية، وهو مزيج البرتقال والجزر والزنجبيل والكركم، الغني بمضادات الأكسدة

فيما يلي، الفوائد الصحية لشرب كوب من مزيج البرتقال والجزر والزنجبيل والكركم، وفقا لموقع "Eating Well".

دعم جهاز المناعة

يحتوي هذا المشروب على كمية كبيرة من فيتامين C، وهو عنصر غذائي لتقوية جهاز المناعة ضد العدوى والفيروسات.

دعم صحة العين

البيتا كاروتين الموجود في الجزر يتحول إلى فيتامين A في الجسم، ما يعزز صحة العينين والبشرة.

تقليل الالتهابات

يشتهر كل من الزنجبيل والكركم بخصائصه المضادة للالتهابات، يساعد الكركمين الموجود في الكركم في تخفيف الألم المرتبط بالتهاب المفاصل، بينما يمكن للزنجبيل أن يهدئ اضطراب المعدة والغثيان.

تعزيز صحة القلب

يحتوي البرتقال على نسبة عالية من البوتاسيوم، وهو معدن أساسي لصحة القلب، ويخفض ضغط الدم ويحافظ على ضربات القلب منتظمة.

المكونات:

3 حبات جزر متوسطة الحجم، مقشرة ومقطعة.

كوب ونصف عصير برتقال طازج.

نصف كوب ماء جوز الهند غير المحلى.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة ونصف زنجبيل مطحون.

ملعقة صغيرة كركم مطحون.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة التحضير:

- لتحضير هذا المشروب، كل ما عليك فعله هو إضافة جميع المكونات إلى الخلاط وخلطها حتى تصبح لينة.

- ضع جميع المكونات في الخلاط، وامزج جميع المكونات حتى يصبح الخليط لينا.

وبذبك يصبح المشروب جاهزا للتناول.

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