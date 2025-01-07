أطعمة "سحرية" للتخلص من الإمساك

كشف الدكتور الروسي كاران راجان، أخصائي الجهاز الهضمي، عن العديد من الأطعمة والعادات التي تساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، خاصة في مكافحة مشكلة الإمساك المزعجة.

فيما يلي، 7 أطعمة تساعدك في التخلص من الإمساك بشكل طبيعي، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

الكيوي، التين، الأفوكادو، التفاح

من الفواكه الأكثر فعالية في تحسين حركة الأمعاء، حيث يحتوي على كمية كبيرة من الألياف التي تعمل كمليّن طبيعي.

بذور الكتان

غنية بنسبة عالية من بالألياف الغذائية أيضا، وتُسهم في تحسين صحة الأمعاء وتخفيف الإمساك.

المكسرات

مثل: اللوز والجوز والفستق غنية بالألياف التي تعمل على تحسين التنوع البكتيري في الأمعاء وتقلل الالتهاب.

الزبادي

بسبب احتوائه على البروبيوتيك التي تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، وتعزز صحة الجهاز الهضمي.

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