مشروب ينظف القولون وينقص الوزن.. احرص على تناوله

كشف الطبيب الصيدلاني محمد فواز عبر حسابه الرسمي بتطبيق "تيك توك" عن مشروب بسيط من 3 مكونات فقط يسهم في تحفيز حركة الأمعاء وفقدان الوزن وإمداد الجسم بالطاقة.

وأوضح فواز أنه يجب تناول هذا المشروب قبل تناول الطعام والاستمرار على ذلك لمدة 7 أيام، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

ويتكون هذا المشروب من الخيار والكرفس وعصير الليمون.

ويمكن تحضير هذا المشروب من خلال تقطيع الخضروات ووضعها في الخلاط وإضافة 240 إلى 480 مل من الماء وعصير نصف ليمونة.

ويسهم الخيار والكرفس والليمون في تنقية الجسم والتخلص من الماء الزائد والنفايات وتحسين صحة الأمعاء.

وأوضح الدكتور توماس ألويا طبيب الكبد الروسي: "الكبد يساعد على تنظيف السموم من كل الجسم عن طريق الأكل أو التنفس

فوائد الخيار

يحتوي الخيار على نسبة عالية من السعرات الحرارية والماء، ما يمكن أن يكون مفيدا إذا كنت تحاول فقدان الوزن.

وتعد هذه النسبة العالية من الماء رائعة للحفاظ على الترطيب، ما يجعل الأمعاء أكثر انتظاما.

كما أنه غني بالألياف، وهو أمر أساسي لتنظيم حركة الأمعاء. وقد وجدت دراسات أن الألياف المعروفة باسم "بكتين"، تساعد على تخفيف الإمساك.

وعلاوة على ذلك، يحتوي الخيار على مضادات الأكسدة وقد يساعد على خفض مستويات السكر في الدم، التي تشارك في الشعور بالجوع والرغبة في تناول الطعام.

فوائد الكرفس

يعد الكرفس أيضا منخفض السعرات الحرارية ولكنه غني بالألياف، ما يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع أسرع، ويساعد أيضا على تحريك النفايات عبر جهازك الهضمي.

ومن الفوائد الأخرى لتناوله هي الوقاية من السرطان وألزهايمر، بالإضافة إلى مساعدته على خفض ضغط الدم.

الليمون

يمكن أن يساعد الليمون أيضا على تحقيق أهداف فقدان الوزن، حيث أنه يحتوي على مركبات فلافونويدية، والتي ثبت أنها تقلل من امتصاص الدهون.

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