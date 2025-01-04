لماذا ترغب في تناول المخللات بشكل مفاجئ؟.. لن تتوقع الأسباب

كتبت- أسماء العمدة:

يعد تناول المخللات أمرًا مهمًا بالنسبة للكثيرين، إذ يحرص العديد من الأشخاص على تواجدها بجانب وجبات الطعام.

ووفقًا لما ذكره أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، لموقع "مصراوي"، هناك بعض الأسباب التي قد تفسر رغبتك في تناول المخللات:

نقص الصوديوم

المخللات غنية بالملح (الصوديوم)، وقد يكون جسمك في حاجة إلى هذا المعدن لتعويض نقص فيه، والذي يحدث بسبب التعرق الشديد أو بعض الحالات الطبية مثل قصور الغدة الكظرية.

الجفاف

عندما يفقد الجسم كمية كبيرة من الماء، يفقد أيضًا الأملاح والمعادن، بما في ذلك الصوديوم. لذا قد يكون جسمك يحاول تعويض هذا النقص من خلال الرغبة في الأطعمة المالحة.

العادات الغذائية

قد تكون رغبتك في تناول المخللات مجرد عادة غذائية اكتسبتها، أو قد تكون لديك علاقة نفسية تربطك بين المخللات ومواقف معينة.

الحمل

بعض النساء الحوامل يعانين من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة، وهذا أمر طبيعي ولا يدعو للقلق.

التوازن

على الرغم من أن المخللات قد تكون لذيذة ومغذية، إلا أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ومشاكل صحية أخرى.

إذا كنتِ تشعرين برغبة شديدة في تناول المخللات، يمكنكِ تجربة بدائل صحية مثل الخضروات الطازجة مع القليل من الملح، أو الزبادي اليوناني مع الخيار والشبت.

ترطيب الجسم

شرب كمية كافية من الماء يساعد في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم ويقلل من الرغبة في الأطعمة المالحة.

واختتم "صلاح" قائلاً: "رغبتك في تناول المخللات قد تكون إشارة بسيطة، أو قد تكون علامة على مشكلة صحية أكبر، وإذا كانت هذه الرغبة تزعجك أو تصاحبها أعراض أخرى، فاستشيري طبيبك للحصول على التشخيص والعلاج المناسبين".

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