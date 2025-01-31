علامات في العين قد تكون بداية سرطان الرأس والرقبة.. لا تتجاهلها

كتبت- آلاء نبيل:

هناك العديد من التغييرات التي قد تطرأ على العين، ويعتقد البعض أنها مجرد مشاكل عادية تخص صحة العيون، لكن في الواقع قد تشير إلى خطر الإصابة بسرطان الرأس أو الرقبة.

وبحسب ما ذكره موقعي "Mayo Clinic" و"Cancer"، تظهر بعض التغيرات في العين كعلامة مبكرة لسرطان الرأس والرقبة، ومنها:

1- تورم الجفن أو الحجاج

قد يكون تورم الجفن أو الحجاج (المنطقة المحيطة بالعين) علامة على انتشار السرطان إلى هذه المنطقة.

2- احمرار العين أو الشعور بالحكة

الاحمرار المستمر في العين أو الشعور بالحكة قد يكون علامة على تهيج العين بسبب مشاكل في الجيوب الأنفية أو الغدد الدمعية، وقد تكون هذه المشكلة مرتبطة بسرطان الرأس والرقبة.

3- رؤية مزدوجة أو فقدان جزئي للبصر

ربما يحدث هذا نتيجة لضغط الورم على الأعصاب المسؤولة عن حركة العين أو نقل الإشارات البصرية إلى الدماغ.

4- تدلي الجفن

تدلي الجفن العلوي أو السفلي قد يشير إلى ضعف العضلات المسؤولة عن حركة الجفن، ويمكن أن يكون مرتبطًا بانتشار السرطان إلى الأعصاب المحيطة.

5- تغير في شكل بؤبؤ العين

يتغير شكل بؤبؤ العين أو حجمه، أو يصبح غير متساوٍ بين العينين، وقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة عصبية مرتبطة بالسرطان.

وتحدث هذه التغيرات في العين نتيجة لانتشار الخلايا السرطانية من موقعها الأصلي في الرأس والرقبة إلى الأعصاب والأنسجة المحيطة بالعين، مما يؤثر على وظائف العين وحركتها.

أهمية التشخيص المبكر

ومن المهم ملاحظة هذه التغيرات في العين والذهاب إلى الطبيب فورًا للفحص الشامل، إذ إن التشخيص المبكر لسرطان الرأس والرقبة يزيد بشكل كبير من فرص الشفاء.

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