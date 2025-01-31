لماذا يستيقظ الكثيرون من النوم أكثر من مرة؟- اعرف السر

كتبت- أسماء مرسي:

يعاني الكثير من الأشخاص من صعوبة في النوم والاستيقاظ بشكل متكرر خلال الليل، ما يؤثر سلبا على حياتهم اليومية، ولكن، هل تعلم ما السر وراء ذلك؟

انقطاع التنفس أثناء النوم

هذا الاضطراب يسبب توقفا مؤقتا في التنفس أثناء النوم، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الأكسجين في الدم، ويوقظ الشخص بشكل متكرر، ونتيجة لذلك، يشعر الشخص بالإرهاق وعدم الراحة أثناء النهار، وقد يعاني من مشكلات في التركيز والذاكرة، وفقا لموقع "timesofindia".

الكوابيس الليلية

الكوابيس هي أحلام مزعجة ومخيفة تحدث أثناء مرحلة حركة العين السريعة للنوم، ما يؤدي إلى الاستيقاظ المفاجئ والشعور بالقلق والخوف.

قد تتكرر الكوابيس بشكل متقطع، ما يجعل من الصعب الحصول على نوم عميق ومريح.

تصفح الهاتف قبل النوم

الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الهواتف يؤثر على إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، لذلك، يوصى بتجنب استخدام هذه الأجهزة قبل النوم بساعة على الأقل.

الاكتئاب والقلق

يعد الاكتئاب والقلق من الأسباب الشائعة للأرق واضطرابات النوم، فالأفكار المتكررة والقلق المفرط يجعلان من الصعب الاسترخاء والنوم ويسبب الأرق.

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