ما أسباب ضيق التنفس المستمر؟

يشعر الكثيرون بضيق في التنفس من وقت لآخر، ولكن متى يتحول هذا الشعور إلى علامة على مشكلة صحية خطيرة؟

أوضحت الدكتورة ناتاليا زولوتاريوفا، أخصائية أمراض القلب الروسية أن ضيق التنفس هو أكثر من مجرد إحساس بعدم الراحة، بل قد يكون مؤشرا على وجود أمراض قلبية أو رئوية خطيرة، وفقا لصحيفة "Gazeta" الروسية.

أسباب شائعة لضيق التنفس

أمراض القلب

عندما يعاني القلب من ضعف أو عدم انتظام في ضرباته، لا يتمكن من ضخ الدم الغني بالأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم بشكل كافٍ، ما يؤدي إلى الشعور بضيق في التنفس، قد يكون هذا دليلا على وجود قصور في القلب أو مرض نقص تروية القلب، وكلاهما يحتاج إلى علاج فوري لمنع حدوث مضاعفات خطيرة مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

أمراض الرئة

تؤدي الرئة دورا حيويا في تزويد الجسم بالأكسجين، لذا، عندما تصاب الرئة بمرض مثل الربو أو الانسداد الرئوي المزمن أو الالتهاب الرئوي، فإنها تفقد قدرتها على القيام بوظيفتها بشكل صحيح، ما يؤدي إلى ضيق في التنفس.

فقر الدم

نقص خلايا الدم الحمراء أو الهيموجلوبين في الدم يقلل من قدرة الدم على حمل الأكسجين إلى الأنسجة، ما يؤدي إلى الشعور بالتعب وضيق التنفس.

اضطرابات القلق

يعاني الأشخاص الذين يعانون من القلق أو الهلع من نوبات من ضيق التنفس، حتى في غياب أي سبب عضوي واضح.

أهمية استشارة الطبيب

لا يجب تجاهل ضيق التنفس مهما كان سببه، حيث يكون علامة على وجود مشكلة صحية خطيرة، لذا من الضروري استشارة الطبيب المختص لتحديد السبب الدقيق لضيق التنفس ووصف العلاج المناسب.

قد يتضمن العلاج تغييرات في نمط الحياة، مثل ممارسة الرياضة بانتظام وتناول غذاء صحي، بالإضافة إلى الأدوية أو الجراحة في بعض الحالات.

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