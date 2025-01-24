نوع طعام سحري يحارب السرطان ويمنع نمو الأورام

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض الأطعمة أن يكون لها مفعول السحر في محاربة الأمراض الخطيرة، لكن هل تعرف تأثير النظام الغذائي الغني بالألياف على صحتك؟.

وبحسب موقع تايمز أوف إنديا، كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من كلية الطب بجامعة ستانفورد، ونشرت في مجلة Nature Metabolism، أن النظام الغذائي الغني بالألياف قد يلعب دورًا مهمًا في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

ووجدت الدراسة أن الألياف لها تأثيرات مضادة للسرطان، بفضل التأثيرات الجينية المباشرة لمنتجين ثانويين شائعين لهضم الألياف، إذ أن بعض التغييرات في التعبير الجيني لها تأثيرات مضادة للسرطان.

فوائد الألياف

وأكد الباحثون أنه عند تناول الألياف، ينتج ميكروبيوم الأمعاء أحماضًا دهنية قصيرة السلسلة، وهذه المركبات تخدم أكثر من كونها مصدرًا للطاقة، واشتبه العلماء في أن هذه المركبات تؤثر بشكل غير مباشر على وظيفة الجينات.

وتتبع الباحثون كيف أن الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة مثل بروبيونات وزبدات، غيرت التعبير الجيني في الخلايا البشرية السليمة، في خلايا سرطان القولون البشري المعالجة وغير المعالجة، ووجدوا أن التغييرات الجينية المباشرة في جينات معينة مسئولة عن تنظيم تكاثر الخلايا، وتمايزها، وموت الخلايا المبرمجة، ضرورية لتعطيل أو التحكم في نمو الخلايا غير المنضبطة المرتبطة بالسرطان.

وقال الباحثون: "وجدنا رابطًا مباشرًا بين تناول الألياف وتعديل وظيفة الجينات التي لها تأثيرات مضادة للسرطان، ونعتقد أن هذه آلية عالمية لأن الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة الناتجة عن هضم الألياف يمكن أن تنتقل في جميع أنحاء الجسم، وعادةً ما تكون الأنظمة الغذائية التي يتبعها الناس فقيرة جدًا بالألياف، وهذا يعني أن ميكروبيوم الأمعاء لا يتم تغذيته بشكل صحيح ولا يمكنه إنتاج ما يكفي من الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة كما ينبغي، وهذا لا يخدم صحتنا بأي شكل من الأشكال".

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