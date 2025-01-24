ما سر الشعور بالجوع في الليل؟- 6 أسباب ستفاجئك

كتبت- شيماء مرسي

يشعر الكثير من الأشخاص بالجوع الشديد في ساعات متأخرة من الليل بالرغم من تناول وجبة العشاء.

وفي هذا التقرير نستكشف الأسباب الأساسية وراء هذه المشكلة، وفقا لموقع "parade".

عدم تناول ما يكفي من الطعام خلال النهار:

تخطي وجبة الإفطار قد يسبب تناول المزيد من الطعام في الليل، وذلك لأن مستويات الطاقة تنخفض في نهاية اليوم، لذا يفضل البعض تناول الكربوهيدرات الثقيلة والأطعمة السكرية الغنية بالدهون.

نقص التغذية:

هل تشعر برغبة قوية في تناول أطعمة معينة؟ قد يكون جسمك يحاول إخبارك بشيء مهم! ربما يحتاج إلى المزيد من العناصر الغذائية التي تفتقدها في وجباتك اليومية."

على سبيل المثال، قد تكون السلطات الخضراء جزءا أساسيا من نظامك الغذائي، ولكنها قد لا توفر لك كل العناصر الغذائية التي تحتاجها.

ونقص البروتين والحديد، يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالتعب والجوع المستمر.

الأكل العاطفي:

قد لا يكون الجوع الذي نشعر به ليلاً ناتجا عن حاجة جسدية للطعام، بل هو غالبا ما يكون نتيجة لمشاعر مثل الحزن أو القلق التي نشعر بها خلال اليوم.

وفي ساعات الليل الهادئة، قد نجد أنفسنا نلجأ إلى الطعام كوسيلة لتخفيف التوتر أو الملل الذي تراكم لدينا خلال اليوم.

متلازمة الأكل الليلي:

هي اضطراب يؤثر على 1% من الأشخاص، ويجعلهم يستيقظون ليلا لتناول الطعام بشكل متكرر.

وهذا الاضطراب مرتبط غالبا باختلالات هرمونية واضطرابات في النوم، وقد يكون مصحوبا بأعراض أخرى مثل الأرق والاكتئاب والسمنة، لذا إذا كنت تعاني من هذه الأعراض، فمن المهم استشارة الطبيب.

كما تؤثر متلازمة الأكل الليلي على نمط النوم وتناول الطعام، ما يسبب الشعور بالإزعاج والتعب.

صعوبة النوم:

قلة النوم تزيد من إفراز هرمون الجوع في الجسم، ما يدفع الأشخاص إلى تناول الطعام ليلا.

كما أن الأشخاص الذين يعانون من الأرق غالبا ما يشعرون بجوع شديد في الليل بسبب اختلال التوازن الهرموني.

التوتر:

سبب آخر يجعل الأشخاص يشعرون بالجوع في الليل هو التوتر، وثبت أن المستويات العالية من الكورتيزول "هرمون التوتر" تزيد من الشهية.

وعندما نشعر بالتوتر، نرغب في تناول الأطعمة الغنية بالسكر والدهون، مثل الشوكولاتة والوجبات السريعة، لأنها تمنحنا شعورا مؤقتا بالراحة والسعادة. ومع ذلك، فإن الإفراط في تناولها على المدى الطويل يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.

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