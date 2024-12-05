أيهما أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة التعب المزمن .. الرجال أم النساء

التهاب الدماغ والنخاع الشوكي، أو ما يعرف بمتلازمة التعب المزمن، ويعد من الأمراض المستمرة، حيث ينتج عنها الشعور بالإرهاق، وصعوبة القيام بمهام اليومية التي تحتاج إلى النشاط البدني والعقلي، وغالبًا ما يصاب به النساء أكثر من الرجال ولكن في عمر معين، وذلك وفقًا لما ذكره موقع mayoclinic.

ومن أهم أعراض هذه المتلازمة التعب الذي لا يتحسن مع الراحة، ومشاكل النوم، ومشاكل الذاكرة أو التركيز، والصداع، والتهاب الحلق، وآلام الغدد الليمفاوية، والحساسية للضوء والصوت والروائح والطعام والأدوية.

وعادة ما تزداد الأعراض سوءًا بعد النشاط البدني أو العقلي.

ويمكن أن يجعل تأثير هذه الحالة من الصعب الذهاب إلى العمل أو المدرسة، أو المشاركة في الأنشطة الاجتماعية.

الأسباب والانتشار

وبينما تعتبر الأسباب غير معروفة، يشير الأطباء إلى تشوهات في الجهاز المناعي والدماغ وإنتاج الطاقة.

يمكن لأي شخص أن يصاب بمتلازمة التعب المزمن، ولكنها أكثر شيوعاً بين النساء في الأربعينيات والخمسينيات من العمر.

ومعظم الحالات خفيفة أو معتدلة، ولكن حوالي 1 من كل 4 مصابين يعاني من أعراض شديدة.

وبحسب دراسة أجريت عام 2018، قد تفيد العناصر الغذائية ومصادر الطعام لمصابين بمتلازمة التعب المزمن.

أطعمة تجدد النشاط

• فيتامين ب 12: المحار، وبلح البحر، والسلطعون، ومنتجات الألبان، والبيض.

• حمض الفوليك: الخضروات الورقية الداكنة، والبقوليات، والحمضيات.

• فيتامين سي: الفراولة، والكيوي، والفلفل الحلو، والبرتقال، والبروكلي، والطماطم.

• المغنيسيوم: المكسرات والبذور، والبقول، والحبوب الكاملة.

• الزنك: المحار، واللحوم الحمراء، والدواجن، والبقوليات.

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