أكلة يوم الزفاف.. لن تتخيل ما يفعله تناول الحمام بالجسم والكبد والقلب والدماغ

كتبت- آلاء نبيل :

الحمام من الأطعمة الغنية بالعديد من العناصر الغذائية التي تجعله وجبة صحية متكاملة، حيث يحتوي على بروتين عالي، وفيتامينات ومعادن أساسية، مثل الحديد والزنك والسيلينيوم، هذه العناصر تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة الجسم، خاصةً الكبد والقلب والدماغ.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية، إن البروتين الموجود في لحم الحمام يساعد في بناء وإصلاح الأنسجة التالفة في الكبد، كما يحتوي على مضادات الأكسدة تساعد في حماية الكبد من التلف الناتج عن الجذور الحرة وتنظيفه من السموم، بالإضافة إلى أن الحديد والزنك الموجود في لحم الحمام يساعد في تحسين وظائف الكبد ودعمها.

وأضاف القيعي في تصريح خاص لمصراوي، أن مضادات الأكسدة الموجودة في الحمام تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن البروتين وفيتامين يساعد في تقليل الالتهابات في الأوعية الدموية، ما يحمي القلب من الأمراض، بالإضافة إلى الحديد الذي يعمل على زيادة الأكسجين ما يدعم القلب ويجعله يعمل بكفاءة.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أن فيتامين ب6 الموجود في الحمام يساعد في تحسين وظائف الدماغ، مثل تعزيز الذاكرة والتركيز، كما أن مضادات الأكسدة تساهم في حماية الدماغ من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

ونصح القيعي، أن بالرغم من فوائد الحمام المذهلة يجب الابتعاد عن طهيه في زيوت مضرة حتى لا يرفع مستويات الكوليسترول الضار، ويأتي بنتائج عكسية، لذا يفضل تناوله باعتدال.

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