موجودة في مطبخك.. 5 أطعمة تخفض مستويات السكر المرتفع

كتبت- شيماء مرسي

من الضروري ضبط مستويات السكر في الدم للحفاظ على الصحة، ومن إحدى الطرق التي تساعد على تحقيق ذلك هي تناول الأطعمة الصحية المناسبة والحفاظ على نظام غذائي متوازن.

وفيما يلي أبرز 5 أطعمة تساعد على خفض مستويات السكر بالدم، بحسب ما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا".

اللوز

يحتوي على دهون صحية وبروتين وألياف تساعد على منع ارتفاع مستويات السكر في الدم بسرعة بعد تناول الوجبات.

كما تعمل العناصر الغذائية الموجودة به على تعزيز الشعور بالشبع وفقدان الوزن وهو أمر مهم للأشخاص المصابين بمرض السكري.

الخضروات الورقية

تحتوي على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية والكربوهيدرات، ما يجعلها إضافة جيدة إلى الوجبات تسهم في تنظيم مستويات السكر في الدم.

كما أن محتواها العالي من الألياف يبطئ عملية هضم وامتصاص الكربوهيدرات.

البقوليات

غنية بالألياف والبروتين والفيتامينات والمعادن، ما يسهم في خفض نسبة السكر في الدم بشكل طبيعي.

القرفة

تناولها بانتظام بعد الوجبة يخفض مستويات السكر في الدم، وذلك عن طريق إبطاء انهيار الكربوهيدرات في الجهاز الهضمي.

الزيتون

يحتوي على دهون صحية وألياف وفيتامين هـ ومضادات أكسدة تسهم في تقليل الضرر الناتج عن الجذور الحرة.

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