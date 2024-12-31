5 نصائح تساعد على تهدئة الأعصاب والاسترخاء

يعاني الكثيرون من نوبات الغضب والانفعال التي تؤثر سلبا على حياتهم الشخصية، ولكن، هناك العديد من النصائح البسيطة التي يمكن اتباعها لتقليل حدة هذه الانفعالات والشعور بالهدوء، وفقا لموقع "B Psychology Today".

التعرف على الانفعال

عند الشعور بالغضب أو الإحباط، حاول التوقف للحظة والاعتراف بوجود هذه المشاعر، هذا يساعد على تخفيف شدة الانفعال وفتح الباب أمام التفكير العقلاني.

فحص الأفكار

من المهم فحص الأفكار التي تدور في ذهنك، والتفكير بمنطقية والتخلص من الأفكار السلبية لتحسن الحالة المزاجية.

العناية بالجسم

يحتاج الجسم إلى الرعاية والاهتمام، لذلك، من الضروي الحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن، وممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على قسط كاف من النوم.

ممارسة تقنيات الاسترخاء

تُسهم تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق والاسترخاء العضلي التدريجي في تهدئة الجسم والعقل، فضلا عن، خفض مستوى هرمون الكورتيزول المسؤول عن الاستجابة للتوتر.

أنشطة بسيطة

يعمل ممارسة العديد من الأنشطة البسيطة مثل، قراءة كتاب، أو الاستماع إلى الموسيقى، أو قضاء بعض الوقت في الطبيعة على إفراز هرمونات السعادة التي تساعد على تحسين الحالة المزاجية وتقليل التوتر.

اقرأ ايضا:

تسبب السكتة الدماغية وأمراض القلب.. احذر تناول هذه المشروبات

موجود في كل بيت.. تناول هذا المشروب صباحا يحمي من السرطان

هذا ما يحدث للكوليسترول والقلب عند تناول التين البرشومي

عدو صامت يهدد كبدك.. أطعمة شائعة تتسبب في تلفه

تظهر على العينين.. 4 علامات تشير إلى إصابتك بارتفاع الكوليسترول