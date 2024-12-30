بعد إصابة نتنياهو.. 8 علامات تنذر بسرطان البروستاتا

كتبت- أسماء مرسي:

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء الأحد، عن إصابة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسرطان البروستاتا من الدرجة الثالثة.

من المقرر أن يُجري عملية جراحية لاستئصال البروستاتا.

في السطور التالية، إليكم أعراض وأسباب سرطان البروستاتا، وفقا لما ورد في موقع "clevelandclinic".

أعراض سرطان البروستاتا

لا يسبب سرطان البروستاتا في مراحله المبكرة أعراضا، ولكن مع تطور المرض تظهر بعض العلامات التحذيرية التي تستدعي زيارة الطبيب، وتشمل:

الحاجة المتكررة للتبول، خاصة أثناء الليل.

ضعف تدفق البول.

ألم أو حرقة عند التبول.

فقدان السيطرة على المثانة.

فقدان السيطرة على الأمعاء.

ضعف الانتصاب.

وجود دم في السائل المنوي.

ألم في أسفل الظهر أو الصدر.

أسباب سرطان البروستاتا

يحدث سرطان البروستاتا عندما تنقسم الخلايا بشكل أسرع من المعتاد وتتكاثر وتشكل الورم، وبمرور الوقت تنفصل إلى أجزاء وتنتشر في الجسم.

عوامل الخطر للإصابة بسرطان البروستاتا

العمر

يزداد خطر الإصابة مع تقدم العمر، خاصة بعد سن الخمسين.

التاريخ العائلي

وجود تاريخ عائلي للإصابة بالمرض يزيد من الخطر.

العوامل الوراثية

بعض الطفرات الجينية، مثل BRCA1 و BRCA2، مرتبطة بزيادة خطر الإصابة.

عوامل أخرى

التدخين، السمنة، التهاب البروستاتا، وبعض الأمراض المنقولة جنسيا تؤدي دورا في تطور هذا المرض الخبيث.

طرق الوقاية من سرطان البروستاتا

اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات.

إجراء الفحوصات المنتظمة للبروستاتا حسب توصية الطبيب.

الحفاظ على وزن صحي.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الإقلاع عن التدخين.

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