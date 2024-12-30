يعشقه الملايين.. مشروب يرفع مستويات السكر والضغط معا

كتبت- أسماء مرسي:

الشاي من المشروبات الصحية والمفيدة عندما يتم تناوله باعتدال، ومع ذلك، فإن الإفراط في استهلاكه يؤدي إلى مجموعة من المشكلات الصحية، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وفقا لموقعي "eatingwell" و"hindustantimes".

ارتفاع نسبة السكر في الدم:

يحتوي الشاي على نسبة عالية من الكافيين ومركبات قد تتداخل مع آلية تنظيم السكر في الدم، لذا الإفراط في استهلاكه، أي أكثر من ثلاثة أكواب يوميا، يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات الجلوكوز والأنسولين.

مشكلات القلب وضغط الدم:

الكافيين الموجود في الشاي يعمل على تحفيز الجهاز العصبي المركزي، ما يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم، وهذا بدوره يُزيد من الضغط على القلب والشرايين، وتفاقم مشكلات القلب.

تأثير على صحة العين:

الكافيين يرفع ضغط العين، ما يزيد من خطر تفاقم الجلوكوما، لذا، ينصح مرضى الجلوكوما بالحد من استهلاك الكافيين للحفاظ على صحة أعينهم.

مشكلات الجهاز الهضمي:

الإفراط في تناوله يسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الحموضة وارتجاع المريء، وذلك لأن الكافيين يحفز إنتاج حمض المعدة، ما يؤدي إلى تهيج بطانة المعدة وتفاقم حالات مثل القرحة.

صعوبة في امتصاص الحديد:

يحتوي هذا المشروب على مركبات تعيق امتصاص الحديد في الجسم، هذا يعني أن الإفراط في استهلاكه يسبب نقص الحديد، وفقر الدم والتعب المستمر.

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