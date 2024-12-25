علامات على أظافر القدمين تكشف إصابتك بالسكري وارتقاع الكوليسترول.. احذرها

كتبت - آلاء نبيل :

تعتبر أظافر القدمين مرآة لصحتك العامة، وقد تكشف عن مشاكل صحية خطيرة مثل السكري وارتفاع الكوليسترول في الدم.

وبحسب ما ذكرة موقعي medicalnewstoday، webmd، إليك بعض العلامات التي يجب أن تنتبه لها، وتشمل ما يلي :

1- تغير اللون:

- اللون الأصفر، يشير إلى عدوى فطرية، وهي شائعة لدى مرضى السكري.

- الأزرق أو البنفسجي، يكون علامة على ضعف الدورة الدموية بسبب ارتفاع الكوليسترول أو مشاكل أخرى.

-اللون الاسود، يكون علامة على تلف الأنسجة العميقة، خاصة عند مرضى السكري.

2- التغيرات في القوام:

- التكسر والهشاشة، تكون علامة على نقص الفيتامينات والمعادن، أو مشاكل في الدورة الدموية أو تغييرات في مستويات السكر والكوليسترول بالدم.

- ظهور الخطوط، تشير إلى مشاكل صحية مزمنة مثل السكري أو أمراض الكلى.

3- نمو غير طبيعي:

- النمو البطي، يكون علامة على مشاكل في الدورة الدموية، نتيجة الإصابة بارتفاع في مستويات الكوليسترول بالدم.

- انفصال الظفر عن اللحم، يكون علامة على عدوى نتيجة ارتفاع مستويات السكر بالدم أو نقص في الفيتامينات.

لماذا تحدث هذه التغيرات؟

1- السكري:

يؤثر السكري على الدورة الدموية ويضعف الجهاز المناعي، مما يجعل الأظافر أكثر عرضة للعدوى والتلف.

2- ارتفاع الكوليسترول:

يؤدي تراكم الكوليسترول في الشرايين إلى ضعف الدورة الدموية، مما يؤثر على تغذية الأظافر.

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