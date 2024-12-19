يُحسن الهضم بطريقة مذهلة.. لن تصدق أفضل وقت لتناول البصل

كتبت- شيماء مرسي

البصل من الخضروات المفيدة لجسم الإنسان، نظرًا لاحتوائه على نسب عالية من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، مثل مركبات الكيرسيتين والكبريت.

ومن أجل الحصول على أقصى قدر من الفوائد، يجب تناوله في توقيت معين، وسيساهم ذلك في امتصاص العناصر الغذائية بشكل صحيح، وفقا لموقعي "هيلث" و"تايمز أوف إنديا".

كما أن تناول البصل الخام في الصباح على معدة فارغة يمكن أن يزيد من خصائصه، إذ يساعد على طرد السموم وتحسين وظائف الكبد وبدء عملية التمثيل الغذائي.

كما تحفز مركبات الكبريت الموجودة في البصل إنتاج الإنزيم، ما يسهم في تحسين الهضم وامتصاص العناصر الغذائية طوال اليوم.

ويوجد طريقة واحدة لاستهلاك البصل في الصباح وهي إضافته إلى السلطات الطازجة أو العصائر.

وطريقة أخرى هي شرب كوب من الماء الدافئ مع ملعقة صغيرة من عصير البصل، ويسهم ذلك في التخلص من السموم، كما إنه مفيد للأشخاص الذين يعانون من بطء الهضم أو مشكلات الانتفاخ.

واستهلاك البصل مع الوجبات الرئيسية مثل الغداء أو العشاء يساعد على امتصاص العناصر الغذائية.

ويحتوي البصل على البكتيريا الجيدة ما يعزز صحة الأمعاء وهضم العناصر الغذائية الأخرى من الطعام.

ويمكن أن يساعد تناول البصل في المساء على تنظيم مستويات السكر في الدم وتعزيز الاسترخاء.

كما يساعد محتواها من الكروم على تحسين حساسية الأنسولين، ما يجعلها مفيدة لمرضى السكري.

ومن المعروف أن البصل له تأثير مهدئ بسبب مضادات الأكسدة، التي تقلل من الإجهاد التأكسدي وتعزز نوعية نوم أفضل.

ولكن تجنب الإفراط في تناوله في وقت متأخر جدا من الليل، لأنه يمكن أن يسبب حرقة أو عدم الراحة لدى بعض الأشخاص.

ما هي أفضل طريقة لاستهلاك البصل الخام أو المطبوخ؟

يحافظ البصل النيء على أقصى قدر من الفيتامينات ومركب الكبريت، ولكن البصل المطبوخ أسهل في الهضم وبالرغم من إنه يجعل بعض مضادات الأكسدة مثل كيرسيتين أكثر توافرا بيولوجيا عند الطهي، فإن الحرارة الشديدة تدمر أيضا بعض العناصر الغذائية الحساسة مثل فيتامين سي.

ويمكن أن يكون لتناول وجبة خفيفة في المساء مع البصل تأثير جيد على الصحة.

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