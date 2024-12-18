يحمي من السرطان وأمراض القلب.. نوع طعام تخفض ضغط الدم

كتب – سيد متولي

تقدم بعض الأطعمة العديد من الفوائد لجسمك، لكن هناك طعام أخضر شهير قد يحمي من سرطانات الرئة وأمراض القلب، وهو السبانخ.

السبانخ والقلب

وبحسب موقع هيلث لاين، فإن السبانخ يمكنها الحماية من أمراض القلب، لاحتوائها على نسبة عالية من البوتاسيوم، ما يساعد على خفض مستويات ضغط الدم.

السبانخ والسرطان

تحتوي السبانخ على كمية عالية من مكونين هما MGDG وSGDG، واللذين ثبت أنهما يبطئان نمو الأورام السرطانية، ويقللان من حجم الورم.

فوائد أخرى للسبانخ

دعم صحة العين

تقليل الإجهاد التأكسدي

تعزيز صحة العظام

إنقاص الوزن.







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