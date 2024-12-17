احذر.. 3 عادات خاطئة تدمر أسنانك

أشارت طبيبة الأسنان الروسية فيكتوريا رادكو إلى أن الحفاظ على صحة الأسنان وجمالها يتطلب أكثر من مجرد العناية اليومية بها، من الضروري الانتباه جيدا إلأى الأطعمة التي تتناولها والعادات الغذائية التي تتبعها، للحفاظ على صحة أسنانك، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

عادات خاطئة تضر بصحة الأسنان:

الأطعمة الحمضية

الأطعمة الحمضية مثل الليمون والبرتقال والعصائر الطازجة من أبرز الأعداء لمينا الأسنان، درجة الحموضة المنخفضة لهذه الأطعمة تهاجم المينا وتقلل من كثافتها المعدنية، ما يؤدي إلى تآكلها وتشوه مظهرها وزيادة احتمالية تلفها.

تكسير المكسرات

عادات بسيطة كعاد تكسير المكسرات بالأسنان قد تسبب أضراراً بالغة، فالضغط المستمر على نفس السن يؤدي إلى تآكل المينا وظهور شقوق مجهرية فيها.

إهمال نظافة الأسنان

تؤدي هذه العادة إلى إضعاف الأسنان وتسوسها، لذا من الضروري الذهاب إلى الطبيب للكشف المبكر عن أي مشكلات.

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