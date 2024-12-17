7 علامات خفية تنذر بمرض السكري- لا تتجاهلها

مرض السكري، من المشكلات الصحية الشائعة التي يعاني منها الكثيرون، وهناك بعض العلامات الخفية التي تشير إلى الإصابة به، وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل"البريطانية.

البقع الداكنة

البقع الداكنة التي تظهر فجأة على الرقبة أو تحت الإبطين، والتي تكون مدبوغة الملمس ومختلفة عن لون البشرة الطبيعي، قد تكون إشارة مبكرة لمرض السكري.

علامات الجلد

بالإضافة إلى، علامات الجلد الصغيرة، والتي تشبه النتوءات، وخاصة حول الرقبة أو على الجفون.

محيط الخصر

محيط الخصر مؤشرا مهما لصحة الجسم، فمحيط خصر الذي يزيد عن 101 سم للرجال و89 سم للنساء يشير إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري.

انتفاخ القدمين

كما أن انتفاخ القدمين مع تقدم العمر، قد تكون علامة على احتباس الماء وضعف الدورة الدموية، وهما من المشكلات المرتبطة بمرض السكري.

الرقبة الدهنية

الرقبة الدهنية، أو ما يطلق عليها "رقبة الأنسولين"، هي علامة أخرى خفية لمرض السكري.

الذراع المترهل

كما أن الذراعان المترهلتان، والحدبة في مؤخرة الرقبة، قد تكون علامات على خطر الإصابة بمرض السكري، يرجع ذلك إلى انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون الناتج عن ارتفاع نسبة السكر في الدم، ما يؤدي إلى فقدان العضلات وترهل الذراعين.

معدة صلبة

إذا كانت معدتك صلبة وكثيفة عند لمسها، فقد يكون ذلك علامة على مقاومة الأنسولين، وهي حالة تسبق الإصابة بمرض السكري.

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