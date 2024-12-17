ما أسباب وأعراض "التواء الإصبع"؟

- د ب أ

التواء الإصبع، من المشكلات الصحية الشائعة التي يعاني منها العديد من الأشخاص، ولكن ما أسباب هذا الالتواء وكيف يمكن علاجه؟

ما هو التواء الإصبع؟

التواء الإصبع يحدث عندما تتمدد الأربطة التي تربط عظام المفصل بشكل مفرط أو تتمزق جزئيا، ويحدث نتيجة لحركة مفاجئة أو قوة خارجية تؤثر على الإصبع.

أسباب التواء الإصبع:

الإصابات الرياضية

تعتبر الرياضات التي تتطلب حركة سريعة وقوية، مثل كرة القدم والجمباز، من أكثر الأسباب شيوعًا لالتواء الأصابع.

حوادث الحياة اليومية

يحدث التواء الأصبع نتيجة للوقوع أو اصطدام الإصبع بشيء صلب.

حمل الأوزان الثقيلة

يؤدي حمل الأوزان الثقيلة بشكل غير صحيح إلى إجهاد الأربطة وتسبب الالتواء.

أعراض التواء الإصبع:

الألم الشديد.

التورم حول المفصل المصاب نتيجة للالتهاب.

تحول لون الجلد حول المفصل المصاب إلى اللون الأحمر أو الأزرق.

صعوبة في تحريك الإصبع المصاب.

علاج التواء الأصبع:

تجنب استخدام الإصبع المصاب قدر الإمكان وتثبيته بجبيرة لحمايته من الحركة.

وضع كمدات من الثلج على على الإصبع المصاب لمدة 15-20، لتقليل التورم والألم.

يساعد رفع الإصبع المصاب فوق مستوى القلب على تقليل التورم.

يصف الطبيب هذه العلاجات للمساعدة في تسريع عملية الشفاء وتقليل الألم.

استخدام مرهم مسكن للألم لتخفيف الألم.

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