"مش هتحس بالبرد".. 5 حيل ذكية تجعل منزلك دافئا في الطقس البارد

كتبت- نرمين ضيف الله:

مع انخفاض درجات الحرارة، يبحث الكثيرون عن طرق فعالة للحفاظ على دفء منازلهم وتوفير الطاقة في الوقت نفسه.

إليك 5 حيل ذكية ستساعدك على تحقيق ذلك وفقًا لما جاء في "express".

كشفت إحدى الأمهات عن أفضل نصائحها للبقاء دافئًا هذا الشتاء دون الحاجة إلى تشغيل التدفئة

وفي محاولة لمحاربة ارتفاع تكاليف المعيشة والحفاظ على دفء المنازل، نصحت كاسي الناس بالتأكد من إبقاء ستائر غرفهم مفتوحة أثناء ساعات النهار.

1- استخدام ستائر مبطنة بقماش سميك

كتبت كاسي في مدونتها: "احتفظ بالستائر مفتوحة للحصول على أكبر قدر ممكن من الحرارة، ولكن بمجرد أن يبدأ الظلام، قم بإغلاقها لمنع البرد من الدخول".

واقترحت أيضًا: "إذا كان بإمكانك، تأكد من أن ستائرك مبطنة بقماش سميك جيد للحفاظ على أكبر قدر ممكن من الحرارة".

2- سد الفجوات والشقوق

بالإضافة إلى ذلك، أوصت بفحص المنازل بحثًا عن أي تيارات هوائية محتملة؛ وتأكد من وجود نسيم يدخل من خلال الأبواب، أو حواف النوافذ، أو حتى مداخل العلية.

3- استخدام سدادات الأبواب، ومانع تسرب النوافذ.

4- ممارسة التمارين الرياضية لمدة نصف ساعة في المنزل، سواء على الأجهزة أو من خلال متابعة مقطع فيديو تمرين رياضي عبر الإنترنت، هي طريقة أخرى فعالة لتوليد الدفء.

5- ارتداء ملابس دافئة، وثقيلة وعلى عدة طبقات، فهي طريقة ممتازة للتدفئة بسرعة دون الحاجة إلى تشغيل التدفئة.

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