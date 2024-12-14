ماذا يحدث لجسمك عند تراكم الدهون على الكبد؟.. احذر هذا المرض

كتب – سيد متولي

يسبب تراكم الدهون على الكبد الإصابة بمرض الكبد الدهني، والذي أصبح مصدر قلق في جميع أنحاء العالم، حيث يقدر أن 30% من البالغين مصابون به.

ويمكن أن يكون الكبد الدهني إما مرض الكبد الدهني الكحولي أو مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD)، والذي يحدث بسبب تراكم الدهون في الكبد وليس بسبب الإفراط في استهلاك الكحول، بحسب تايمز أوف إنديا.

وقد يظهر مرض الكبد الدهني غير الكحولي كأكثر أسباب أمراض الكبد شيوعًا، إنه أحد الأسباب الرئيسية لتليف الكبد، وهو المؤشر الأكثر شيوعًا لزراعة الكبد، كما أن المرضى المصابين به لديهم خطر أعلى للإصابة بالأورام.

ويقول الأطباء إن مرض الكبد الدهني هو في الأساس أحد أعراض وجود خطأ في عملية التمثيل الغذائي للمريض.

وفي المراحل المبكرة، يمكن السيطرة على الكبد الدهني من خلال تقييد السعرات الحرارية، وتقليل تناول السكر، وزيادة النشاط البدني الذي يعزز فقدان الوزن.

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