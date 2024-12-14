20 صورة لـ أخطر 8 طيور في العالم.. بعضها عدواني ومخيف

بعد محاكمتها.. 6 صور ومعلومات عن التيك توكر أنوش صاحبة أعلى نسبة مشاهدة

كتبت- شيماء مرسي

هل تعلم أن بعض الطيور قد تكون قوية وخطيرة للغاية، حتى أن مجرد الإقتراب منها قد يكون خطأ، فيما يلي نذكر أبرزها، وفق ما كشف موقع "تايمز أوف إنديا".

الكاسواري:

يعد طائر الكاسواري أخطر طائر في العالم حيث يعيش في أستراليا وغينيا، وبالرغم من لونه الجذاب فهو قوي وعدواني ويقتل البشر بضربات حادة بقدميه، حيث يحمل إصبعه الداخلي من أصابع قدميه الثلاثة مسمارا طويلا يشبه الخنجر.

كما إنه يتحرك بسرعة على طول مسارات ضيقة في الأدغال، حيث يركض بسرعة تصل إلى 50 كيلومترًا (31 ميلاً) في الساعة.

اللقلق أبو منجل:

يتميز هذا الطائر ذو المنقار الضخم الذي يشبه الصخر بأنه مخيف، كما إنه يتغذى على الأسماك الكبيرة والزواحف والتماسيح الصغيرة.

السكرتير:

هو الطائر الوحيد الذي يتمتع بالشجاعة الكافية لصيد الثعابين، كما إنه أكثر الحيوانات سمية ويعيش في أفريقيا.

بومة جهنمية:

يعرف أيضا بإسم بومة الشيطان، كما إنه طائر لا يعرف الخوف، ولديه مخالب حادة ومنقار قوي، كما إنه يطير بصمت، لذا يصعب على فريسته اكتشافه.

بيتو هوي:

يوجد في غينيا الجديدة، وهو أحد الطيور المعروفة بأنها سامة، كما يحتوي ريشه وجلده على سموم قوية يمكن أن تسبب الخدر وأعراض أخرى للإنسان والحيوان.

النعامة:

طائر قوي يمكن أن يشكل خطرا عندما يتعرض للتهديد، كما لديه أرجل قوية تساعده على الجري بسرعة وصد الحيوانات المفترسة.

النسر الهاربي:

من أقوى النسور في العالم ومن الفصيلة التي تعيش في أمريكا الوسطى والجنوبية، ويمتلك مخالب ضخمة يمكنها سحق العظام، كما يتغذى على الحيوانات الكبيرة مثل القرود والكسلان.

بومة ذات قرون كبيرة:

تشتهر هذه البومة ذات القرون الكبيرة بسلوكها العدواني، كما تتمتع بمنقار قوي للغاية يمكنه من تمزيق الجلود بسرعة، وأيضا تتغذى على الأرانب والطيور الصغيرة الأخرى.

اقرأ أيضا:

علامة على وجه امرأة تكشف إصابتها بالسرطان.. احذري الأعراض

طعام شهير يحميك من 17 نوع من السرطان- لن تتوقعه

لهذه الأسباب.. يجب إغلاق شبكة الواى فاى قبل النوم

لا يتوقعها أحد.. أغرب عادات استخدام الحمامات العامة حول العالم

بسبب تراجع عطارد.. 4 أبراج تواجه مشكلات عاطفية ومهنية في ديسمبر