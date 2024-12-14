احذرها.. 4 عادات شائعة تدمر كليتيك وتسبب الفشل الكلوي

كتبت- نرمين ضيف الله:

الكليتان من الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان، ولها دور مهم في الحفاظ على صحة الجسم، لذلك يجب على الإنسان الحفاظ عليهما بصحة جيدة.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور محمد صلاح، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية والباطنة، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إنّ هناك عادات سيئة تضر بالكلى، وأبرزها:

تناول المسكنات بشكل مفرط

تناول المسكنات بشكل مفرط، خاصة تلك التي تباع بدون وصفات طبية، يؤدي إلى الفشل الكلوي.

ستخدام المسكنات لفترات طويلة يقلل من تدفق الدم إلى الكلى، مما يؤدي في النهاية إلى الفشل الكلوي المزمن أو الحاد.

عدم شرب الماء بكميات كافية

العادة الثانية التي تضر بالكلى هي عدم شرب كميات كافية من الماء، فالجسم يحتاج إلى كميات كبيرة من الماء يوميًا، ولكن معظم الأشخاص يتجاهلون شرب الماء، خاصة في فصل الشتاء، ما يؤدي إلى ضرر كبير، حيث يصعب على الكلى التخلص من الفضلات، مثل "البولينا"، وبعض أملاح الدم مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم.

عدم إفراغ المثانة لفترة طويلة

من ضمن العادات السيئة هي عدم إفراغ المثانة لفترات طويلة، ما يضغط على الكلى، ومع مرور الوقت، يؤدي ذلك إلى ضعف الكلى، السلس البولي، ونشاط البكتيريا في المثانة، ما يصيب الكلى بالالتهابات.

ما هي الكمية المسموح بها من الماء يوميًا؟

وأوضح أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية والباطنة، أنه ينبغي على الشخص البالغ أن يتناول من 3 إلى 4 لترات من السوائل يوميًا، حتى تتمكن الكلى من أداء دورها بفعالية. وقلة الماء قد تؤدي إلى ضعف وظيفة الكلى.

تناول الكثير من الأملاح

وأضاف الدكتور صلاح أن تناول الكثير من الأملاح يجعل الكلى تعمل بشكل أكبر للتخلص من الأملاح الزائدة، ومع مرور الوقت، يؤدي ذلك إلى ضعف الكلى واحتباس السوائل، بسبب عدم قدرة الكلى على التخلص من الأملاح بكميات كبيرة.

ما هي الكمية المسموح بها من الملح يوميًا؟

وبيّن أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية والباطنة أنّ الجسم يحتاج من 5 إلى 7 جرامات فقط من الملح يوميًا.

اقرأ أيضا:

علامة على وجه امرأة تكشف إصابتها بالسرطان.. احذري الأعراض

طعام شهير يحميك من 17 نوع من السرطان- لن تتوقعه

لهذه الأسباب.. يجب إغلاق شبكة الواى فاى قبل النوم

لا يتوقعها أحد.. أغرب عادات استخدام الحمامات العامة حول العالم

بسبب تراجع عطارد.. 4 أبراج تواجه مشكلات عاطفية ومهنية في ديسمبر