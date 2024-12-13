احذر الوقوف لفترة طويلة في العمل.. مخاطر غير متوقعة

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون بريطانيون خطورة الوقوف لفترات طويلة أثناء العمل.

وشملت الدراسة 1000 شخص بالغ يعملون 4 ساعات أو أكثر يوميا واقفين على أقدامهم.

وتبين أن 8 من كل 10 عمال يشعرون بأن الوقوف لفترات طويلة أثناء العمل يؤثر سلبا على صحتهم، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأظهرت النتائج أن المشكلات الصحية الأكثر شيوعا كانت "الألم في أسفل الظهر (46%) والقدمين (33%) والركبتين (29%)".

وكشف 34% من المشاركين أن صحتهم العقلية تضررت بسبب الوقوف لفترة طويلة، وأوضح نصفهم أنهم يواجهون صعوبة في النهوض من السرير أو بدء يومهم بسبب آلامهم الصحية.

وأظهرت النتائج أن 43% من المشاركين الذين يعانون من مشكلات صحية نتيجة الوقوف لفترات طويلة يتناولون مسكنات للألم دون وصفة طبية، بينما لجأ 26% منهم إلى الأطباء للحصول على المساعدة.

كما اضطر 48% منهم إلى أخذ إجازة مرضية من العمل بمتوسط 2.5 يوم في العام الماضي.

لذا يجب أن يدرك الأشخاص أن الوقوف لفترات طويلة يشكل خطر صحيا كبيرا ما قد يؤثر على الإنتاجية ويزيد من التغيب عن العمل.

كما أن البقاء في وضع ثابت، سواء كان الجلوس أو الوقوف قد يحد من حركة الجسم ويؤدي إلى مشكلات في العضلات والمفاصل مثل اعتلال الأوتار وآلام المفاصل.

بالإضافة إلى أن الوقوف لفترات طويلة يتطلب جهد عضلي كبير، ما يسبب تصلب المفاصل، خاصة لأولئك الذين يعانون من مشكلات فيها.

كما يمكن أن يحدث تجمع للدم في الساقين والكاحلين بسبب نقص نشاط عضلات الساق، وبالتالي تجلط الدم، وهي حالة تهدد الحياة، لذلك، فإن الحركة المنتظمة مهمة للغاية.

ومن الضروري إجراء تمارين بسيطة مثل رفع الساقين أو القرفصاء لتقليل الضغط على العضلات وتحسين الدورة الدموية.

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