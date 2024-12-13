ما أسباب وأعراض الصداع في جانب واحد من الرأس؟

- د ب أ

كشفت الجمعية الألمانية للصداع النصفي إن الشعور بالصداع على جانب واحد من الرأس له أسباب عدة.

ومن ضمن الأسباب البسيطة هو الصداع العنقودي والذي يظهر في صورة ألم شديد خلف العين أو الجبهة أو الصدغ.

وتشمل الأسباب أيضا مشكلات الفك أو الفقرات العنقية.

أما الأسباب الخطيرة للصداع تظهر في صورة نوبات متكررة من الألم النابض، الذي يمكن أن يستمر لعدة ساعات ويتطلب الراحة في الفراش.

وتكمن الأسباب الخطيرة أيضا في الإصابة بنزيف أو ورم في المخ.

لذا يجب استشارة الطبيب الطبيب لتحديد سبب الصداع على جانب واحد من الرأس في حالة التعرض لضربة في الرأس أو السقوط على الرأس.

أما إذا كان الصداع مصحوبا بأعراض أخرى مثل الدوار، والغثيان، والقيء، ومشكلات الرؤية والسمع، واضطرابات الكلام، واضطرابات الوعي، والخدر.

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