9 فوائد لتناول العسل مع الكركم.. هذا ما يفعله بقلبك

كتب – سيد متولي

يقدم مزيج الكركم والعسل مجموعة من الفوائد الصحية، إذ يتميز هذا الخليط بخصائص مضادة للالتهابات ومعززة للمناعة وهضمية، كما أنه يعزز الوظائف الإدراكية وصحة القلب ويدعم إدارة الوزن، بالإضافة إلى ذلك، يمكن له تحسين صحة الجلد وتسكين آلام المفاصل، ما يجعله إضافة متعددة الاستخدامات لأسلوب حياة صحي.

قوة مضادة للالتهابات

مزيج الكركم والعسل رائع للغاية، مع خصائص مضادة للالتهابات ممتازة، الكركمين هو المركب الموجود في الكركم والذي يرتبط بشكل كبير بتأثيره المضاد للالتهابات في تثبيط المسارات في الجسم؛ فهو يعزز هذا التأثير لأنه يحتوي أيضًا على تأثيرات مضادة للالتهابات، ويساعد في تخفيف الأعراض الناجمة عن الأمراض مثل التهاب المفاصل، بحسب timesofindia.

معزز الجهاز المناعي

يمكن للكركم تعزيز جهاز المناعة لأنه معروف بأنه مضاد للأكسدة، ويحارب الجذور الحرة، ويمنع الإجهاد التأكسدي، كما تعد أنواع العسل الخام أيضًا مصدرًا جيدًا للإنزيمات والعناصر الغذائية التي تعزز المناعة، معًا، يمكن لهذين العنصرين أن يبقيا الشخص بعيدًا عن العدوى والأمراض، وبالتالي، فهما مفيدان خلال مواسم البرد والإنفلونزا.

الانسجام الهضمي

العسل والكركم من المنتجات الهضمية الممتازة التي تعطي فوائد هضمية كبيرة، فهو يساعد على زيادة إنتاج الصفراء، التي تساعد في هضم الدهون في الجسم، والعسل ملين خفيف يهدئ الجهاز الهضمي، ويقلل من الشعور بالانتفاخ.

بشرة مشرقة

سيضيف مزيج العسل والكركم الكثير إلى صحة الجلد وتوهجه، ستعمل الخصائص المضادة للبكتيريا والالتهابات في الكركم على تقليل حب الشباب والتهيج، لكن العسل مرطب طبيعي يغذي البشرة، يمكنهم معًا معالجة ملمس الجلد للحصول على توهج صحي على وجهك.

تعزيز الإدراك

يتخطى الكركمين حاجز الدم في الدماغ وله تأثير إيجابي على الدماغ؛ وبالتالي، فهو عامل معزز للإدراك، الكركمين يمنع الالتهاب العصبي والإجهاد التأكسدي، والتي تلعب دورًا مهمًا في الأمراض التنكسية العصبية.

يوفر العسل مضادات الأكسدة التي من شأنها أن تحمي خلايا الدماغ من التلف الناتج عن الجذور الحرة، سيعزز المزيج ذاكرة الشخص وتركيزه وقوته المعرفية.

شركاء صحة القلب

يساعد الكركم في الحفاظ على نظام القلب والأوعية الدموية جيدًا حول وظائف بطانة الأوعية الدموية وخفض الكوليسترول في الأوعية الدموية.

العسل مفيد لأنه يوفر مضادات الأكسدة لمحاربة الإجهاد التأكسدي داخل مجرى الدم، معًا، يتجنبان الدورة الدموية السيئة وربما يقللان من حدوث أمراض القلب.

ثنائي مضادات الأكسدة

كل من الكركم والعسل من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة الممتازة ويتناسبان جيدًا مع بعضهما البعض في مكافحة الإجهاد التأكسدي في جسم الإنسان.

سيمنع هذا المضاد للأكسدة المزدوج الخلايا من التلف المنسوب إلى الشيخوخة والأمراض المزمنة بشكل عام، وبالتالي سيساعد في تحسين الصحة العامة من خلال إدخاله في النظام الغذائي المنتظم.

دعم إدارة الوزن

يُضاف العسل المخلوط بالكركم للمساعدة في خسارة الوزن غير المرغوب فيه، فهو يعزز معدل حرق الجسم للدهون، وبالتالي زيادة عملية التمثيل الغذائي، كما أن العسل مذاقه أحلى؛ فهو ليس من منتجات السكر المكرر، ومع ذلك فإن مؤشر نسبة السكر في الدم لديه منخفض للغاية، ويمكنه بسهولة تهدئة الرغبة الشديدة في تناول الحلويات مع عدم السماح للطاقة بالتناقص، ويعمل كلاهما معًا على اتباع نظام غذائي متوازن يتحكم في الجوع ويحقق فقدانًا صحيًا للوزن.

تركيبة تخفيف آلام المفاصل

يمكن استخدام التأثيرات المهدئة للكركم الممزوجة بالعسل لعلاج آلام المفاصل، وتساعد خصائص الكركم المضادة للالتهابات في تقليل التورم والألم المرتبطين بحالات مثل التهاب المفاصل، ويُضاف العسل لتأثيراته المضادة للالتهابات الإضافية وخصائصه المهدئة الطبيعية

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