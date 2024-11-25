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شاب يسحب ورقة والدته في قرعة الحج.. ورد فعله يُذهل الجميع (فيديو)

10:02 م الإثنين 25 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    شاب يسحب ورقة والدته في قرعة الحج وسط ذهول الحضور
  • عرض 5 صورة
    شاب يسحب ورقة والدته في قرعة الحج وسط ذهول الحضور
  • عرض 5 صورة
    شاب يسحب ورقة والدته في قرعة الحج وسط ذهول الحضور
  • عرض 5 صورة
    شاب يسحب ورقة والدته في قرعة الحج وسط ذهول الحضور
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كتبت- أسماء العمدة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر شابًا سحب ورقة والدته التي فازت في قرعة الحج بولاية عنابة، وسط ذهول الحضور.

وأبدى الشاب ردة فعل غريبة بعد فوز والدته بقرعة الحج، فيما انتشر الفيديو بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما جعل هذه الواقعة ملهمة للكثيرين.

وأضفى فوز الأم بقرعة الحج بهذه الطريقة العشوائية على الحدث طابعًا خاصًا ومميزًا، وأحدث فرحة عارمة في قلوب الأم والابن والعائلة بأكملها.

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شاب يسحب ورقة قرعة الحج منوعات الحج
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