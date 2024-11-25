الكيلو يصل إلى 22 ألف جنيه.. أغلى 5 أنواع توابل في العالم

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كتبت- شيماء مرسي

التوابل تستخدم لإضافة النكهة وأيضا لعلاج بعض الأمراض، وذلك بفضل خصائصها الطبية.

وفيما يلي نوضح لكم أغلى أنواع التوابل في العالم، وفقا لموقع "businessday".

حبوب لقاح الشمر:

من التوابل باهظة الثمن، وذلك بسبب عملية الحصاد التي تتطلب الكثير من العمل، وتأتي غالبية حبوب لقاح الشمر التجارية من إيطاليا، كما تتمتع بمذاق فريد ويتم استخدامها في الطب التقليدي لأغراض صحية مختلفة مثل علاج مشكلات الجهاز الهضمي وإزالة السموم ودعم فقدان الوزن، ويصل سعرها 450 دولار للكيلو الواحد (أي ما يعادل 22292) جنيها مصريا.

فانيليا فول:

تصنع أعشاب فانيليا فول في مدغشقر، وتستغرق عدة سنوات حتى تنضج، ولا تتفتح أزهارها إلا لفترة قصيرة، ويصل سعرها 200 دولار للكيلو الواحد

(أي ما يعادل 9930) جنيها مصريا.

محلب:

نوع من التوابل يصنع من نواة كرز سانت لوسي، وتستغرق عملية استخراج اللب من نواة الكرز وقتا طويلا، ما يسهم في ارتفاع سعره، ويصل سعره 69 دولار للكيلو الواحد (أي ما يعادل 3425) جنيها مصريا.

الفلفل الطويل:

يتميز بشكله المميز ويتمتع بنكهة فريدة ويمكن استخدامها في الحساء والكاري والمخللات، ويوجد بكثرة في أفريقيا وأندونيسيا والهند، ويصل سعره 47 دولار للكيلو الواحد (|أي ما يعادل 2333) جنيها مصريا.

أوراق الليمون الكافيري:

موطنها الأصلي جنوب شرق آسيا وتستخدم لإضافة نكهة إلى أطباق مختلفة، بما في ذلك الكاري والأطباق المقلية وأطباق الأرز والحساء.

كما تتميز بلونها الأخضر الداكن وتزرع أوراق الليمون الحامض الكافيري الطازجة في كاليفورنيا وفلوريدا.

وبالإضافة إلى استخداماتها في الطهي، تعد مصدرا جيدا لفيتامين سي، ويصل سعرها 36 دولار للكيلو الواحد (أي ما يعادل 1787) جنيها مصريا.

حبوب الجنة:

تستخرج من نبات غرب أفريقيا يسمى أفراموموم ميليجويتا، وتتميز هذه الأعشاب بنكهة عطرية مميزة.

وبالإضافة إلى استخدامتها في الطهي فقد تستخدم أيضا لأغراض طبية، ويصل سعرها 33 دولار للكيلو الواحد (أي ما يعادل 1638) جنيها مصريا.

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