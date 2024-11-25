وسط صدمة وذهول.. رجل يستيقظ من الموت قبل دفنه - وهذا ماحدث

كتبت- أسماء مرسي:

في واقعة غريبة في الهند، استيقظ رجل هندي من الموت المحقق أثناء مراسم جنازته، وسط صدمة وذهول عائلته والمُعزيين.

روهيتاش كومار، البالغ من العمر 25 عاما، كان يعاني من مشكلات صحية، منها صعوبات في النطق والسمع.

وبعد تعرضه لنوبة صرع ونقله إلى المستشفى، أعلن الأطباء عن وفاته بشكل مفاجئ دون إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

نٌقلت جثة "كومار" إلى المشرحة ثم إلى مكان إقامة الجنازة استعدادا لدفنه، ولكن، في لحظة مروعة، استعاد كومار وعيه وبدأ في التحرك قبل دفن جثمانه.

نٌقل على وجه السرعة إلى المستشفى، لكنه توفي لاحقا بسبب تدهور حالته الصحية.

وجُري تحقيق في الواقعة، ووجد أن الأطباء أفادوا بأن كومار توفي بسبب "فشل في الجهاز التنفسي بسبب مرض في الرئة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن.

وقال كبير الأطباء في المستشفى إن أحد الأطباء أعد تقرير ما بعد الوفاة دون إجراء تشريح فعلي، ثم تم إرسال الجثة للدفن".

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