احذر 3 علامات تظهر قبل أيام من الإصابة بالسكتة الدماغية.. هذا ما يجب فعله

كتب – سيد متولي

كشف أحد الأطباء عن بعض العلامات المبكرة التي قد تشير إلى اقتراب الإصابة بالسكتة الدماغية.

ولجأ الدكتور إريك بيرج، الذي يشارك النصائح الصحية بشكل متكرر على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى "تيك توك" لتسليط الضوء على بعض الأعراض التي قد تظهر في الأيام التي تسبق الإصابة بالسكتة الدماغية، بحسب express.

وقال: "هناك ثلاثة علامات تحذيرية مبكرة للسكتة الدماغية"، مؤكدا أن هذه ليست هي نفسها أعراض السكتة الدماغية التي بدأت بالفعل - والتي تشمل تدلي جانب واحد من الوجه وعدم القدرة على تحريك أحد الذراعين أو الساقين.

وأضاف "العلامات المبكرة للسكتة الدماغية تختلف قليلاً، حيث إن السكتة الدماغية تسبب جلطة دموية في المخ، ما يعني تراكم الكثير من الضغط في المخ، وسيظهر هذا على شكل صداع شديد."

ووفقا للدكتور بيرج، فإن علامة تحذير مبكرة أخرى تشير إلى احتمال الإصابة بسكتة دماغية هي الغثيان الشديد أو القيء "إذا أصبت بانسداد في جزء معين من الدماغ يؤثر على جذع الدماغ".

ثالثًا، يمكن أن تكون الفواق المستمرة المصحوبة بألم في الصدر بمثابة إشارة تحذيرية تشير إلى احتمال الإصابة بسكتة دماغية، وفقًا للطبيب.

قد تظهر علامات تحذيرية أخرى، مثل فقدان الرؤية أو حدوث تغييرات في الرؤية، أو الدوخة المفاجئة، أو فقدان التوازن أو التنسيق، أو الشعور بالارتباك أو وجود صعوبة في فهم الأشياء، أو الخدر أو الضعف في جانب واحد من الجسم.

بعض الأعراض قد تكون بمثابة مقدمة للإصابة بالسكتة الدماغية، حيث أشار بعض الخبراء إلى أنها قد تظهر قبل أسبوع من الإصابة، ومع ذلك، قد تظهر هذه العلامات التحذيرية بشكل مفاجئ بالنسبة للكثيرين.

ماذا تفعل؟

وأكد الدكتور بيرج أن "الأمر الذي يجب أن تعرفه عن السكتة الدماغية هو أنه من المهم أن تذهب إلى المستشفى في غضون ساعة، حيث يمكنهم إعطاؤك أدوية معينة تعمل على إذابة الجلطة".

وشدد أيضًا على أهمية الوقاية من السكتة الدماغية قدر الإمكان، بدلاً من علاجها.

"الأمر الأكثر أهمية، لمنع السكتة الدماغية، عليك أن تستهلك ما يكفي من فيتامين E على شكل توكوترينول."

كما نصح بتناول المغنيسيوم والالتزام بنظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، وتشير الأبحاث الصادرة عن المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة إلى أن كل زيادة بمقدار 100 ملج/يوم في تناول المغنيسيوم ترتبط بانخفاض بنسبة 2% في خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

بالإضافة إلى ذلك، وجدت دراسة أجرتها جامعة كامبريدج للصحافة والتقييم أن اتباع نظام غذائي غني بفيتامين E يمكن أن يخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة مذهلة تصل إلى 17% مقارنة بالأنظمة الغذائية التي تستهلك كميات أقل من فيتامين E.

يمكن الحصول على فيتامين هـ من خلال المكملات الغذائية أو بشكل طبيعي في الأطعمة مثل الزيوت النباتية والمكسرات والبذور مثل اللوز والفول السوداني وبذور عباد الشمس، وكذلك الفواكه والخضروات بما في ذلك الأفوكادو والمانجو والكيوي والسبانخ والبروكلي والفلفل الأحمر، وهو موجود أيضًا في الأطعمة المدعمة مثل الحبوب وعصائر الفاكهة.

تشتمل الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم على الخضروات الورقية الخضراء، والأفوكادو، والمكسرات والبذور، والشوكولاتة الداكنة.

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