هذه الأطعمة تعيق امتصاص الحديد- احذر تناولها

- د ب أ

كشفت الجمعية الألمانية للتغذية عن قائمة بالأطعمة التي تحتوي على مواد تعمل على تثبيط امتصاص الحديد في الجسم.

من أبرز هذه الأطعمة المشروبات الشائعة مثل القهوة والشاي الأسود والأخضر، حيث تحتوي على مادة "التانين" التي ترتبط بالحديد وتمنع الجسم من امتصاصه.

الكالسيوم والفوسفور

لا تقتصر المشكلة على القهوة والشاي فحسب، بل تمتد لتشمل الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الألبان ومنتجاتها، والحبوب الكاملة مثل الخبز والمعكرونة التي تحتوي على حمض "الفيتيك" الذي يربط الحديد ويمنع امتصاصه، كما أن المشروبات الغازية مثل الكولا تحتوي على الفوسفور الذي يؤثر سلبًا على امتصاص الحديد.

فيتامين C.. الحل السحري

ولكن هناك أطعمة تساعد على تعزيز امتصاص الحديد في الجسم، وأبرزها الأطعمة الغنية بفيتامين C مثل الحمضيات والبروكلي والقرنبيط والفلفل الحلو، ففيتامين C يعمل على تحويل الحديد إلى شكل يسهل على الجسم امتصاصه.

نصائح للحفاظ على مستوى الحديد في الجسم

لتجنب نقص الحديد، ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم الحمراء، والكبد، والخضروات الورقية الداكنة، والبقوليات، وبذور عباد الشمس، والشوكولاتة الداكنة، كما يجب تجنب تناول الأطعمة التي تمنع امتصاص الحديد مع الأطعمة الغنية بالحديد في نفس الوجبة.

أعراض نقص الحديد

يؤدي نقص الحديد إلى العديد من الأعراض المزعجة مثل التعب والإرهاق، والشحوب، وضعف التركيز، والصداع، والدوار، لذلك، من المهم الحفاظ على مستوى الحديد في الجسم لتجنب هذه الأعراض والحفاظ على صحة جيدة.

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