تشير إلى السرطان.. احذر ظهور هذه العلامات على ساقيك

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض الأعراض التي تظهر على ساقيك أن تكون مؤشرا على الإصابة بمرض خطير وقاتل وهو سرطان البنكرياس، لذلك من المهم التعرف على العلامات قبل تفاقم الحالة.

وبحسب موقع تايمز ناو، فإن أعراض سرطان البنكرياس قد تظهر في الساقين أولا، وتحديدا الجلطة الوريدية في الساق.

وسرطان البنكرياس هو نوع من السرطان يتكون في هذا العضو، الذي ينتج الإنزيمات والهرمونات للمساعدة في هضم الطعام، وخفض نسبة السكر في الدم.

ويحدث تجلط الأوردة العميقة، عندما تتشكل جلطة دموية في وريد كبير، غالبا في الساق، وفي بعض الأحيان، تكون هذه العلامة أول عرض على إصابة شخص ما بسرطان البنكرياس.

أعراض الجلطة الوريدية في الساق:

الألم الشديد

التورم

الاحمرار

أعراض أخرى لسرطان البنكرياس

البول الداكن

البراز ذو اللون الفاتح

ألم في الجزء العلوي من البطن

ألم في الظهر

تعب شديد وإرهاق

حكة في الجلد

غازات أو انتفاخ البطن

قلة الشهية

جلطات الدم

فقدان الوزن غير المتوقع

مرض السكري المبكر.

اقرأ أيضا:

يقوي الكبد والقلب.. نوع فاكهة يقلل الكوليسترول

4 أعشاب تحمي القلب وتسيطر على السكر.. احرص عليها في الشتاء

" هيودعوا أيام الفقر والنحس" أبراج العز والسعادة هيسيطر على حياتهم

أخوان يقتلان شقيهما الثالث بسبب دجاجة.. لن تتوقع ما حدث

رجل يربي 200 ثعبان في منزله.. أطفاله ينامون معهم