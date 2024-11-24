عدو في أكلك.. نوع طعام يدمر الكبد دون أن تدري

كتبت- شيماء مرسي

أهمل أهميته في فقدان الوزن من الجسم، وتنظيم وظائف الجسم الحيوية، ومع ذلك، تناول بعض الأطعمة السيئة يمكن أن يتأكد من صحة الكبد، ما يؤدي إلى تشخيص مرض الكبد الدهني وتليف الكبد

تحتوي على نسبة عالية من الاستجابة من غير الملحون والسعرات الحرارية، لذا فهي تضر صحة التشخيص والأمعاء، حسب ما يقوله "إكسكس" البريطانية.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الإصابة بتليف الكبد، والذي يمكن أن يحدث بسبب زيادة الوزن بما في ذلك الكثير مما يؤدي إلى إصابة بمرض الكبد الدهني وتليف وفشل الكبد.

وكشفت تغطية عنها لطبيبة الأمراض الباطنة الأمريكية "آني كارداشيا" عن وجود علاقة بين الفحوصات السريعة والتلفيات.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة أو مرض السكري والذين يستهلكون 20% أو أكثر من المشروبات الحرارية يوميا من الوجبات السريعة كانت لديهم مستويات مرتفعة للغاية من الإصابة بالمرض، مقارنة بأولئك الذين يستهلكون أقل أو لا يستهلكون بسرعة.

ويدعي يارداشيان: "يحتوي على كمية صغيرة من الفحص الصحي".

كما أن الدراسة أيضا أن تناولت كمية محدودة من النقص السريع من الكربوهيدرات والدهون، يمكن أن تؤدي إلى تلف الكبد.

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