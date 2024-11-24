لم يتم العثور على نتائج البحث

prostestcancer

إعلان

عدو في أكلك.. نوع طعام يدمر الكبد دون أن تدري

01:00 م الأحد 24 نوفمبر 2024

الوجبات السريعة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- شيماء مرسي

أهمل أهميته في فقدان الوزن من الجسم، وتنظيم وظائف الجسم الحيوية، ومع ذلك، تناول بعض الأطعمة السيئة يمكن أن يتأكد من صحة الكبد، ما يؤدي إلى تشخيص مرض الكبد الدهني وتليف الكبد

تحتوي على نسبة عالية من الاستجابة من غير الملحون والسعرات الحرارية، لذا فهي تضر صحة التشخيص والأمعاء، حسب ما يقوله "إكسكس" البريطانية.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الإصابة بتليف الكبد، والذي يمكن أن يحدث بسبب زيادة الوزن بما في ذلك الكثير مما يؤدي إلى إصابة بمرض الكبد الدهني وتليف وفشل الكبد.

وكشفت تغطية عنها لطبيبة الأمراض الباطنة الأمريكية "آني كارداشيا" عن وجود علاقة بين الفحوصات السريعة والتلفيات.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة أو مرض السكري والذين يستهلكون 20% أو أكثر من المشروبات الحرارية يوميا من الوجبات السريعة كانت لديهم مستويات مرتفعة للغاية من الإصابة بالمرض، مقارنة بأولئك الذين يستهلكون أقل أو لا يستهلكون بسرعة.

ويدعي يارداشيان: "يحتوي على كمية صغيرة من الفحص الصحي".

كما أن الدراسة أيضا أن تناولت كمية محدودة من النقص السريع من الكربوهيدرات والدهون، يمكن أن تؤدي إلى تلف الكبد.

اقرأ أيضا:

يقوي الكبد والقلب.. نوع فاكهة محدد

4 الأعشاب تحميل وتسيطر على السكر في الشتاء.. احرص عليها في

" هي ودعوا أيام الآلام والنحس" أبراج العزى هي السيطرة على حياتهم

أخوان لسببان شقيهما الثالث بسبب دجاجة.. لن تتوقع ما حدث

رجل يربي 200 شخص في المنازل.. أطفاله العاديون الذين يتعاملون معهم

الوجبات السريعة نصائح طبية صحتك الكبد الصحة الأكلات الصحية إزالة السموم العناصر الغذائية صحة الكبد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أخبار الطقس.. أمطار وبرودة واضطراب ملاحة خلال الساعات المقبلة
صور| النيابة تصرح بدفن الملحن محمد رحيم والتحريات: لا شبهة جنائية