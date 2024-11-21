5 أعراض صباحية تدل على إصابتك بارتجاع المريء.. لا تتجاهلها

كتبت- نرمين ضيف الله:

داء الارتجاع المريئي هو حالة يرتد فيها حمض المعدة بشكل متكرر إلى الأنبوب الذي يربط الفم بالمعدة، والمسمى المريء. ويمكن لهذا الحمض أن يهيج بطانة المريء.

ووفق لما جاء في "مايو كلينك" الطبي، فإن أعراض ارتجاع المريء الشائعة تشمل ما يلي:

الشعور بالحرقان في الصدر.

ارتجاع الطعام أو السائل الحامض في الحلق.

آلام في الجزء العلوي من البطن أو الصدر.

صعوبة في البلع، وهو ما يُطلق عليه عسر البلع.

الشعور بوجود كتلة في الحلق.

ولكن إذا كان لديك ارتجاع حمضي ليلي، فقد تصيبك الحالات الآتية:

سعال مستمر.

التهاب الأحبال الصوتية، المعروف بالتهاب الحنجرة.

الربو.

متى يجب زيارة الطبيب؟

يمكنك زيارة الطبيب عند الشعور بألم في الصدر، خاصة إذا كان لديك أيضًا ضيق في التنفس أو ألم في الفك أو الذراع، أو إذا شعرت بأعراض من أعراض الارتجاع المتكررة.

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