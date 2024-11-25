"ابتعد عنها فورا".. 4 أطعمة صباحية تضر القلب وتسد الشرايين

كتبت- نرمين ضيف الله:

وجبة الإفطار هي الأهم خلال اليوم، لكن اختيار الأطعمة غير الصحية يؤثر بشكل سلبي على صحة قلبك وشرايينك.

وأكد الدكتور محمد صلاح، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية والباطنة، أهمية تناول وجبة إفطار متوازنة لتجنب المشكلات الصحية.

وأوضح "صلاح" في تصريح خاص لـ«مصراوي» أن هناك 4 أطعمة يجب تجنبها خلال وجبة الإفطار، لأنها تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتشمل هذه الأطعمة:

1- اللحوم المصنعة

- تحتوي اللحوم المصنعة، مثل البرجر والنقانق، على نسب عالية من الصوديوم، مما يساهم في ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين.

- البدائل الصحية: البيض المسلوق، الأطعمة الغنية بأوميجا-3، الفواكه، والخضروات.

2- المخبوزات

- تشمل المخبوزات مثل الكرواسان والدونات كميات كبيرة من السكر والدهون المتحولة، مما يزيد من خطر السمنة وأمراض القلب.

- البدائل: الشوفان والفواكه.

3- الحبوب المصنعة

- تفقد الحبوب المصنعة، مثل رقائق الذرة المحلاة، معظم الألياف والعناصر الغذائية، وتحتوي على كميات مرتفعة من السكر المضاف.

- البدائل: الشوفان، البذور، والمكسرات.

4- العصائر المعلبة:

- تحتوي العصائر المعلبة على نسب مرتفعة من السكر المضاف والقليل من الألياف، ما يزيد خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري.

- البدائل: الفواكه الطازجة أو العصائر الطبيعية دون إضافة سكر.

نصائح إضافية لوجبة إفطار صحية

اختر أطعمة غنية بالألياف والبروتين.

- قلل من تناول الأطعمة المصنعة.

تناول كميات كافية من الماء يوميًّا.

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