مع تسارع نمط الحياة واعتماد الكثيرين على الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة، أصبحت صحة القلب أكثر عرضة للخطر دون أن يدرك البعض تأثير ما يتناولونه يوميا، فالعادات الغذائية الخاطئة لا تؤثر فقط على الوزن، بل قد تمتد آثارها إلى زيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية مع مرور الوقت.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة تليجراف البريطانية، فإن هناك مجموعة من الأطعمة الشائعة التي قد تضر بصحة القلب عند الإفراط في تناولها، بسبب احتوائها على نسب مرتفعة من الدهون الضارة والسكريات والأملاح.

هل اللحوم المصنعة تزيد خطر النوبات القلبية؟

مثل السجق واللانشون واللحوم المدخنة، إذ ترتبط بزيادة ضغط الدم وارتفاع الدهون الضارة، وهو ما قد ينعكس سلبا على صحة القلب والشرايين.

هل الأطعمة فائقة التصنيع تزيد خطر النوبات القلبية؟

تشمل الأطعمة فائقة التصنيع الوجبات السريعة والمعلبات والأطعمة الجاهزة، والتي غالبا ما تحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة والسكريات والمواد الحافظة، ما قد يساهم في رفع مستويات الكوليسترول والإصابة بالالتهابات.

هل الدهون المتحولة تزيد خطر النوبات القلبية؟

توجد في بعض المخبوزات الجاهزة والأطعمة المقلية، وتعد من أخطر أنواع الدهون لأنها ترفع الكوليسترول الضار وتقلل الكوليسترول النافع.

هل الحلويات المصنعة والمخبوزات تزيد خطر النوبات القلبية؟

تحتوي عادة على نسب مرتفعة من السكر والدهون غير الصحية، ما يساهم في زيادة الوزن والإضرار بصحة القلب على المدى البعيد.

هل الإفراط في الملح تزيد خطر النوبات القلبية؟

تناول كميات كبيرة من الأطعمة المالحة يرفع ضغط الدم، وهو من أبرز العوامل المرتبطة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

هل المشروبات الغنية بالسكر تزيد خطر النوبات القلبية؟

كالمشروبات الغازية والعصائر الصناعية، حيث يؤدي الإفراط فيها إلى زيادة الوزن وارتفاع خطر الإصابة بمقاومة الإنسولين، ما يزيد احتمالات الإصابة بأمراض القلب.