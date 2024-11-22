لإنقاذ حياتك.. احذر 3 أعراض تستدعي الذهاب للمستشفى فورا

كتب – سيد متولي

تنصح الهيئات الصحية بالتوجه إلى المستشفى إذا لاحظت أحد الأعراض الثلاثة في محاولة لإنقاذ الأرواح.

وبحسب express، أوضح مسؤولو الصحة أنه في اللحظة التي يُظهر فيها شخص ما علامة واحدة فقط من علامات السكتة الدماغية، فإنه يحتاج إلى رعاية طبية فورية.

وتأتي دعوتهم في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات جديدة أن عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يعانون من السكتة الدماغية يمكن تشخيصهم وعلاجهم في وقت أقرب.

والأعراض هي:

صعوبة الابتسامة

صعوبة رفع الذراع

التلعثم في الكلام.

وقال كبير الأطباء في إنجلترا، إن اتخاذ إجراءات فورية عند أول علامة على الإصابة بالسكتة الدماغية "يمكن أن يساعد في إنقاذ وحماية المزيد من الأرواح".

وعلق البروفيسور ستيفن باويس، المدير الطبي الوطني لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا: "تسلط هذه الأرقام الضوء بشكل واضح على ضرورة بذل المزيد من الجهود لدعم الأشخاص للتعرف على أعراض السكتة الدماغية في أنفسهم والآخرين واتخاذ الإجراءات اللازمة للذهاب للمستشفى".

"قد تكون أعراض السكتة الدماغية أقل وضوحًا مما قد تتوقعه، ولكن حتى لو لم يبدو الأمر كذلك، فإن أي علامة على السكتة الدماغية هي دائمًا حالة طوارئ ومن الضروري الذهاب للمستشفى".

يمكن أن تحدث السكتة الدماغية لأي شخص في أي عمر، ولكن المعرضين لخطر متزايد يشملون الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، أو الأشخاص من أصول سوداء أو جنوب آسيوية، أو أولئك الذين يعانون من حالات مرضية موجودة مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري أو مرض فقر الدم المنجلي.

هناك علامات أخرى تشير إلى إصابتك أنت أو شخص آخر بسكتة دماغية. وتشمل هذه:

ضعف أو خدر في أحد جانبي الجسم

عدم وضوح الرؤية أو فقدان البصر في إحدى العينين أو كلتيهما

يجد صعوبة في التحدث أو التفكير في الكلمات

الارتباك وفقدان الذاكرة

الشعور بالدوار أو السقوط

صداع شديد.

وتضيف هيئة الخدمات الصحية البريطانية: "قد تتوقف أعراض السكتة الدماغية في بعض الأحيان بعد فترة قصيرة، لذا قد تعتقد أنك بخير، وحتى لو حدث هذا، فاحصل على المساعدة الطبية على الفور".

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