جذابة وساحرة وجريئة.. 25 صورة لإطلالات النجمات في القاهرة السينمائي

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إعادة الألبوم

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- محمود عبد الناصر

تألقت نجمات الفن على السجادة الحمراء خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45، بإطلالات أنيقة وجذابة خطفت الأنظار .

وهنا نقدم لكم في الألبوم المرفق بالأعلى 25 صورة لأبرز إطلالات النجمات على مدار 7 أيام مهرجان القاهرة السينمائي.

ظهرت الفنانة مريهان حسين ببدلة لامعة باللون الأسود، ونسق أسفلها توب بنفس اللون، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

وارتدت الفنانة شيرين رضا بجامبسوت باللون الأبيض، ونسقت معه جاكيت بنفس اللون.

و ظهرت الفنانة إلهام شاهين فستانا قصيرا باللون الأسود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

وارتدت الفنانة عبير صبري فستانا طويلا مزيج من اللونين الأبيض والأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل.

وظهرت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة غريبة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الموف ونسقت أعلاه طبقة من الشيفون باللون الأسود.

حيث ظهرت الفنانة إلهام شاهين فستانا قصيرا باللون الأسود، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين.

وارتدت الفنانة عبير صبري فستانا طويلا مزيج من اللونين الأبيض والأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل.

وظهرت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة غريبة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الموف ونسقت أعلاه طبقة من الشيفون باللون الأسود.

وأطلت الفنانة أروى جودة بفستان جريء، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأوف وايت دون بطانة.

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