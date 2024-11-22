3 علامات تدل على إصابتك بالإمساك

الإمساك مشكلة شائعة يعاني منها الكثير من الناس، وقد تختلف أعراضه من شخص لآخر، وفقًا لـ" ميديكال إكسبريس".

إليك 3 من أهم العلامات التي قد تشير إلى إصابتك بالإمساك:

تغير في عادات التبرز

تقلّل مرات التبرز

بدلا من التبرز بانتظام، قد تجد صعوبة في الذهاب إلى الحمام أكثر من ثلاث مرات في الأسبوع.

براز صلب وجاف

قد يكون البراز صعب الإخراج، وجاف، ومتكتل.

الشعور بعدم إتمام عملية الإخراج

حتى بعد الذهاب إلى الحمام، قد تشعر بأنك لم تفراغ أمعائك تمامًا.

ألم وعدم الراحة

ألم في البطن

قد تشعر بألم أو تقلصات في منطقة البطن، خاصةً عند محاولة التبرز.

انتفاخ وشعور بالامتلاء

قد تشعر بانتفاخ في البطن وامتلاء مستمر، حتى بعد تناول وجبات خفيفة.

إجهاد أثناء التبرز

قد تحتاج إلى بذل جهد كبير لدفع البراز للخارج.

أعراض أخرى

الشعور بالدوار والدوخة

الإمساك المزمن قد يؤدي إلى نقص بعض الفيتامينات والمعادن، مما يسبب الدوار والدوخة.

فقدان الشهية

قد يؤدي الإمساك إلى فقدان الشهية والشعور بالغثيان

نزول دم مع البراز

في بعض الحالات، قد يكون هناك نزول كمية قليلة من الدم مع البراز، مما يستدعي استشارة الطبيب على الفور.

كنت تعاني من أي من هذه الأعراض بشكل متكرر، فمن المهم استشارة طبيبك لتشخيص حالتك ومعرفة السبب والعلاج المناسب.

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