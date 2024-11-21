ما خطورة تناول الوجبات الثقيلة بعد الخامسة مساء؟

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعتي كولومبيا وكتالونيا أن تناول وجبة عشاء خفيفة وفي توقيت مبكر قد يكون الأفضل للصحة.

وأوضحت الدراسة أن استهلاك أكثر من 45% من السعرات الحرارية اليومية بعد الساعة 5 مساء قد يؤدي إلى زيادة مستويات الجلوكوز والوزن ونسبة الدهون في الجسم، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

وقالت الدكتورة دياز ريزولو المشرفة على الدراسة: "الحفاظ على مستويات عالية من الجلوكوز لفترات طويلة من الزمن قد يؤثر على ارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية وزيادة الالتهاب المزمن وأمراض القلب".

ويعتقد الخبراء سابقا أن تناول العشاء في وقت متأخر قد يسبب زيادة الوزن واتخاذ خيارات غذائية أسوأ في الليل.

وأشارت الدراسة أن التوقيت الذي يتم فيه تناول الوجبات له تأثير سلبي على عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز، بغض النظر عن كمية السعرات الحرارية المستهلكة طوال اليوم ووزن الفرد ودهون الجسم.

كما أن قدرة الجسم على استقلاب الجلوكوز محدودة في الليل، لأن إفراز الإنسولين ينخفض، وحساسية خلايانا لهذا الهرمون تنخفض بسبب الإيقاع اليومي، الذي تحدده ساعة مركزية في دماغنا يتم تنسيقها مع ساعات النهار والليل".

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