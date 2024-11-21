10 مشكلات صحية تسبب ضعف الانتصاب- احذر

كشفت الدكتورة سفيتلانا كالينينا أخصائية أمراض الجهاز البولي والذكورة أن ضعف الانتصاب قد يكون علامة على وجود مشكلات صحية خطيرة.

المشكلات الصحية التي تسبب ضعف الانتصاب، وفق ما كشفت صحيفة "Gazeta.Ru".

-تصلب الشرايين وترسب الكوليسترول في الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى ضيق تجويفها، وبالتالي يعيق تدفق الدم.

-ارتفاع مستوى ضغط الدم يسبب ضعف الأوعية الدموية والدورة الدموية.

-أمراض القلب التاجية، يمكن أن يسبب عدم كفاية إمدادات الدم إلى عضلة القلب مشكلة في الانتصاب.

-السمنة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

-ويمكن ملاحظة ضعف الانتصاب لدى المصابين بداء السكري، وذلك لأنه يضعف تدفق الدم إلى القضيب وتطور اعتلال الأعصاب.

-يؤدي إلى ضعف الانتصاب والتهاب الخصية (Orchitis) الذي يمكن أن يؤثر في تكوين الحيوانات المنوية ويسبب الضعف الجنسي.

-أمراض عصبية مثل الجلطة الدماغية ومرض باركنسون.

-إصابات الحبل الشوكي، ما يسب ضعف واختلال تعصيب الأعضاء التناسلية.

-الاضطرابات النفسية، مثل الاكتئاب والقلق والتوتر يمكن أن تؤدي إلى ضعف الانتصاب أيضا.

-الاختلالات الهرمونية، وبالتالي، فإن قصور الغدد التناسلية (نقص هرمون التستوستيرون) وفرط برولاكتين الدم (زيادة مستوى البرولاكتين) يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الرغبة الجنسية والضعف الجنسي.

-تناول بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب، والأدوية الخافضة لمستوى ضغط الدم ومدرات البول، يمكن أن يؤثر على الانتصاب.

كما أن ضعف الانتصاب ليس دائما علامة على وجود مرض خطير، ولكن غالبا ما يشير إلى المرض، لذلك يجب استشارة الطبيب لتشخيص السبب ووصف العلاج المناسب.

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