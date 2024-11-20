6 نجمات خطفن الأنظار بفساتين قصيرة في مهرجان القاهرة - من الأجمل؟

كتبت- أسماء مرسي:

تصوير- محمود عبد الناصر

شهدت السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 إطلالات متنوعة وأنيقة للنجمات خطفت الأنظار، غير إن بعض النجمات اعتمدن الظهور بفساتين قصيرة.

وفي التقرير التالي، نستعرض لكم 6 إطلالات للنجمات بفساتين قصيرة في مهرجان القاهرة السينمائي.

إلهام شاهين

ظهرت الفنانة إلهام شاهين بفستان أسود قصير فوق الركبة، مع مكياج بدرجات النيود، وتصفيفة شعر إنسيابية.

بسنت صيام

ارتدت الفنانة بسنت فستانا قصيرا باللون الأسود من خامة الجلد، ونسقت أعلاه جاكيت طويل بنفس اللون.

هالة سرحان

ارتدت الإعلامية هالة سرحان بفستان قصير باللون الأسود، مزينا بالورود باللون الأبيض، ونسقت معه حذاء باللون الفضي.

هند عاكف

بينما أطلت الفنانة هند عاكف فستانا قصيرا باللون الأسود، ونسقت أسفله حذاء وكلاتش بنفس اللون.

غادة إبراهيم

كما ارتدت الفنانة غادة إبراهيم فستانا قصيرا باللون الأسود من خامة "الدانتيل"، واعتمدت مكياجا ناعما.

ليلى علوي

ظهرت الفنانة ليلى علوي بفستان أسود قصير لامع، واعتمدت مكياجا ناعما، وتسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

اقرأ أيضا:

شفاف ومفتوح.. 10 فساتين جريئة للنجمات في مهرجان القاهرة

كارثية وصادمة.. أغرب 20 صورة لـ إطلالات النجمات في القاهرة السينمائي

شورت وفستان شفاف.. أسوأ 40 صورة لإطلالات النجمات في القاهرة السينمائي

مينفعش تتلبس.. 30 صورة لـ أسوأ إطلالات اليوم الخامس في مهرجان القاهرة

فساتين بصيحة الظهر المكشوف.. 40 صورة للنجمات في مهرجان القاهرة