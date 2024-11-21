ما فوائد فيتامين سي لمرضى سرطان البنكرياس؟

كشفت دراسة أجراها باحثون من جامعة آيوا الأمريكية أن حقن فيتامين "سي" بجرعات عالية عن طريق الوريد لمرضى سرطان البنكرياس أثناء العلاج الكيميائي قد يطيل أعمارهم.

وبينت نتائج التجربة العشوائية من المرحلة الثانية أن إضافة جرعة عالية من فيتامين سي عن طريق الوريد إلى العلاج الكيميائي يضاعف معدل البقاء على قيد الحياة للأشخاص المصابين بسرطان البنكرياس النقيلي (أي انتشار ورم البنكرياس إلى مناطق أخرى من الجسم، مثل الرئتين أو الكبد أو تجويف البطن) في مرحلة متأخرة من 8 أشهر إلى 16 شهر، وفقا لمجلة "Redox Biology".

وسرطان البنكرياس المتقدم يصعب علاجه، كما يصعب اكتشاف الورم في مراحل مبكرة لكونه لإنه لا يظهر عند التصوير الإشعاعي، ولكنه يظهر فقط عند انتشاره إلى أجزاء أخرى من الجسم. وهو مقاوم لأدوية الأورام المعروفة بصورة كبيرة، لذلك يصعب علاجه.

وتم تقسيم المشاركين في الدراسة إلى 34 مريض بسرطان البنكرياس النقيلي في المرحلة الرابعة بشكل عشوائي لتلقي إما العلاج الكيميائي القياسي، أو العلاج الكيميائي مع الحقن بجرعات عالية من فيتامين C.

وأظهرت النتائج أن متوسط البقاء الإجمالي كان 16 شهراً للمرضى الذين تلقوا العلاج الكيميائي مع فيتامين C، مقارنة بـ 8 أشهر للمرضى الذين تلقوا العلاج الكيميائي فقط.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تمديد فترة البقاء دون تطور المرض من 4 أشهر إلى 6 أشهر.

وأوضحت النتائج نجاح جديد لتأثير جرعات عالية من فيتامين C عبر الوريد لمرضى سرطان البنكرياس.

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